Análise da Ducati: acidente com superbike mais perigoso

Antes de a aliança de construtores MSMA chegar a acordo sobre um peso mínimo no Campeonato do Mundo de Superbikes para os pilotos com equipamento completo, houve muitos cálculos. A Ducati concordou com a regra, mas chama a atenção para os perigos.

Como o piloto mais leve do pelotão, o bicampeão mundial de Superbike, Álvaro Bautista, sempre se manifestou contra um peso mínimo para o piloto com equipamento completo. Para ele, esta regra, que será aplicada a partir de 2024, significa que terá de colocar 6,5 kg de lastro na sua Ducati, tal como está atualmente.

Bautista argumenta sobre a saúde. "Não acho que muito peso extra na moto seja seguro", diz o 59 vezes vencedor de corridas. "Em caso de queda, precisa de mais espaço de colisão, eles decidiram isso de qualquer maneira. A partir de agora, vou correr em 2024. Mas se eu sentir que isso torna a mota mais perigosa do que precisa de ser, então talvez fique em casa. Não quero arriscar a minha vida mais do que o necessário".

Durante o primeiro dia de testes de inverno, na terça-feira, os pilotos tiveram apenas duas horas de condução numa pista seca durante a manhã, depois veio a chuva. A previsão do tempo para quarta-feira é excelente, com o sol já a brilhar no céu azul sobre o Circuito de Jerez. Mas vai demorar algum tempo até que a pista seque.

Bautista rodou com uma moto um pouco mais pesada na terça-feira do que durante a temporada, a Ducati também não vai ir ao máximo em termos de peso hoje, como o diretor técnico Marco Zambenedetti revelou numa entrevista exclusiva à SPEEDWEEK.com. "Infelizmente, ainda não preparámos tudo para isto, estamos a falar de uma boa quantidade de lastro. É por isso que optámos por um meio-termo. Temos de distribuir o peso corretamente e fixá-lo de forma segura. A nossa primeira ideia era colocá-lo onde está o centro de gravidade, mas não podemos fazer isso".

Antes de as regras técnicas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 terem sido anunciadas pela FIM e pela Dorna, a associação de construtores MSMA debateu-se durante meses. No final, as fábricas chegaram a um compromisso: em vez de prescreverem um peso mínimo para a combinação de piloto e mota, orientando-se assim para os mais pesados, foi introduzido um peso mínimo para o piloto com equipamento completo. O peso médio dos pilotos deste ano foi de 80 quilogramas, o que serve de orientação. Aqueles que pesam menos do que isso devem adicionar 50% da diferença como peso adicional à sua mota. Se um piloto pesa 66 kg, por exemplo, a diferença seria de 14 kg, pelo que seria necessário um peso adicional de 7 kg.

A decisão foi precedida de análises intensivas. Zambenedetti: "Analisámos a energia gerada em determinados pontos de travagem em Misano, Assen e Barcelona. A energia depende da massa da mota e da velocidade - o que é decisivo quando um piloto se despista. Em comparação com a Moto2, Supersport, MotoGP e MotoE, uma superbike produz mais energia quando adicionamos dez quilos de lastro. Isto deve-se ao facto de uma Superbike ser bastante rápida, mais rápida do que a Moto2 ou a MotoE, e mais pesada do que uma moto de MotoGP. A MotoE é mais pesada, mas muito mais lenta".

O italiano critica o facto de os espaços de colisão em muitos circuitos já serem insuficientes, e a adição de lastro vai piorar o problema. "Álvaro também falou comigo sobre isso, ele está preocupado", observou Zambenedetti. "Ele acha que a desaceleração da moto se torna mais difícil com o peso extra. Temos de trabalhar para evitar exatamente isso. Estamos a fazer o nosso melhor para o colocar na melhor configuração possível para que ele possa relaxar e celebrar o Natal."

A Ducati voltou às novas rotações máximas de 16.100/min na terça-feira, abaixo das 15.600/min permitidas no final da época. O recém-chegado Nicolo Bulega rodou com especificações diferentes do combustível E40 obrigatório para o próximo ano no primeiro dia de testes; a Ducati não vai trazer o novo depósito, com capacidade para 21 litros em vez de 24, até aos testes de janeiro.