Florian Alt: "HRC interesada en Holzhauer Honda".

Junto con el equipo Honda de Jens Holzhauer, el campeón del IDM Superbike de esta temporada lo había dado todo en la final del Campeonato del Mundo de Superbike en Jerez el pasado fin de semana. Las críticas no se hicieron esperar al mirar la lista de resultados, porque Florian Alt sólo logró las posiciones 19, 18 y 22 en las carreras.

Pero al menos Alt se atrevió a dar el salto a la escena internacional y se enfrentó a la comparación con la élite mundial sobre una moto IDM acicalada. Además, dejó atrás al piloto titular Oliver König (Kawasaki) en la Superpole y en la segunda carrera y perdió sólo dos y tres segundos respectivamente en la primera carrera y en la Superpole frente a Hafizh Syahrin (Petronas Honda) con la Fireblade de fábrica de 2022.

En una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com, el piloto de 27 años relata su incursión en el difícil mundo de un Campeonato del Mundo.

Condujiste muy atrás en Jerez, una vez incluso en último lugar. Eso es ciertamente decepcionante para un piloto del IDM que llegó como campeón y está acostumbrado a ganar?

Sí, desde luego a primera vista. Esperábamos secretamente un punto, sabiendo que nos jugábamos mucho en Jerez. No hice la comparación con Don Quijote sin razón.

Don Quijote luchó contra molinos de viento en vano. ¿Cuáles fueron sus mayores problemas?

Empezando por la sede de mi prueba comodín. En realidad, estaba previsto que empezara en Most. Allí podíamos hacer muchas pruebas, habríamos podido utilizar muchos datos y ya éramos competitivos con los tiempos del IDM, pero no conseguimos el wildcard. Pero como Pirelli, que también es el único proveedor del IDM, nos dio el comodín para ganar el título, pensamos, ¿por qué no? Incluso en el peor de los casos podemos aprender algo.



Luego hay que tener en cuenta que utilizamos una moto de serie del IDM, excepto por la horquilla y un montón de cambios para el Campeonato del Mundo de Superbikes debido a la normativa. Además, no tuvimos la oportunidad de entrenar. En Oschersleben, hace tres semanas, hubo más o menos sólo un rodaje. La primera vez que pude rodar bien con la moto fue en Jerez, en el segundo entrenamiento. Y luego marcar un 1:41.6 en la Superpole fue un tiempo muy, muy bueno. Pero, por supuesto, en un campeonato del mundo como éste, eso no es nada.

¿Así que bien está lo que bien acaba?

En absoluto. Hemos aprendido mucho en muchos aspectos. Hemos aprendido muchísimo de forma muy concentrada y, aunque suene raro, no estamos tan decepcionados. Como mucho por nuestros propios errores. Por ejemplo, que estropeara el neumático trasero al principio de la primera carrera por ser demasiado ambicioso, o que perdiera un puesto en la carrera de la Superpole por quedarme sin combustible. Pero el hecho de que una Honda de serie pueda ser tan rápida interesó incluso a HRC. Los ingenieros examinaron muy de cerca nuestra Honda Holzhauer. Ahora sabemos por dónde tenemos que empezar".