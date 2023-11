Florian Alt : "HRC intéressé par Holzhauer-Honda".

Avec l'équipe Honda de Jens Holzhauer, le champion IDM Superbike de cette saison avait donné le week-end dernier lors de la finale du championnat du monde Superbike à Jerez. La critique ne s'est pas fait attendre en regardant la liste des résultats, puisque Florian Alt n'a obtenu que les 19e, 18e et 22e positions lors des courses.

Mais au moins, Alt a osé faire le saut sur la scène internationale et s'est confronté à l'élite mondiale avec une moto IDM améliorée. En outre, il a laissé derrière lui le pilote habituel Oliver König (Kawasaki) lors de la Superpole et de la deuxième course et n'a perdu que deux et trois secondes sur Hafizh Syahrin (Petronas Honda) avec la Fireblade d'usine de 2022 lors de la première course et de la Superpole.

Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, le pilote de 27 ans raconte son incursion dans le monde stimulant d'un championnat du monde.

Vous avez roulé loin derrière à Jerez, une fois même en dernière position. C'est certainement décevant pour un pilote de l'IDM venu en champion et habitué aux victoires ?

Oui, à première vue, certainement. Nous espérions secrètement un point, tout en sachant que les raisins sont très hauts pour nous à Jerez. Ce n'est pas sans raison que j'ai fait la comparaison avec Don Quichotte avant le match.

Don Quichotte s'est battu en vain contre des moulins à vent. Quels ont été vos plus gros problèmes ?

À commencer par le lieu de ma wildcard. En fait, nous avions prévu de partir de Most. Nous aurions pu y faire des tests approfondis, nous aurions pu nous appuyer sur de nombreuses données et nous étions déjà compétitifs avec les temps IDM - mais nous n'avons pas obtenu de wildcard. Mais comme Pirelli, qui est aussi le fournisseur exclusif de l'IDM, nous a offert la wildcard pour remporter le titre, nous nous sommes dit pourquoi pas. Même dans le pire des cas, nous pouvons apprendre quelque chose.



Ensuite, il ne faut pas oublier qu'à l'exception de la fourche et de dizaines de modifications réglementaires pour le championnat du monde de Superbike, nous avons utilisé un stockbike de l'IDM. Et par-dessus le marché, il n'y avait pas de possibilité d'entraînement adaptée pour nous. À Oschersleben, il y a trois semaines, il n'y a eu plus ou moins qu'un roll-out. La première fois que j'ai pu vraiment piloter la moto, c'était à Jerez, lors de la deuxième séance d'entraînement. Et puis, réaliser un temps de 1:41.6 en superpole était déjà un très, très bon temps. Mais cela passe évidemment inaperçu dans un tel peloton de championnat du monde.

Alors, à part les frais, rien n'a été fait ?

Pas du tout. Nous avons vraiment reçu une bonne leçon, à bien des égards. Nous avons appris énormément de choses de manière extrêmement concentrée et - cela peut paraître étrange - nous ne sommes pas si déçus que ça. Tout au plus de nos propres erreurs. Par exemple, le fait d'avoir ruiné le pneu arrière très tôt dans la première course à cause d'un excès d'ambition ou d'avoir perdu une place en Superpole à cause d'un manque d'essence. Mais le fait qu'une Honda de série puisse être aussi rapide a même intéressé le HRC. Les ingénieurs ont étudié notre Honda Holzhauer de très près. Nous savons maintenant où nous devons aller".