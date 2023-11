Florian Alt: "HRC interessata a Holzhauer Honda".

Insieme al team Honda di Jens Holzhauer, il campione IDM Superbike di questa stagione ha dato il massimo nella finale del Campionato Mondiale Superbike a Jerez lo scorso fine settimana. Le critiche non sono tardate ad arrivare guardando la lista dei risultati, perché Florian Alt ha ottenuto solo le posizioni 19, 18 e 22 nelle gare.

Ma almeno Alt ha osato fare il salto sul palcoscenico internazionale e ha affrontato il confronto con l'élite mondiale in sella a una moto IDM rinnovata. Inoltre, si è lasciato alle spalle il pilota abituale Oliver König (Kawasaki) nella Superpole e nella seconda gara e ha perso solo due e tre secondi rispettivamente nella prima gara e nella Superpole nei confronti di Hafizh Syahrin (Petronas Honda) con la Fireblade factory 2022.

In un'intervista a SPEEDWEEK.com, il 27enne racconta la sua escursione nel difficile mondo del Campionato del Mondo.

A Jerez sei arrivato molto indietro, una volta addirittura all'ultimo posto. È sicuramente deludente per un pilota dell'IDM che è arrivato da campione ed è abituato a vincere?

Sì, sicuramente a prima vista. Speravamo segretamente in un punto, sapendo che la posta in gioco era molto alta per noi a Jerez. Non ho fatto il paragone con Don Chisciotte senza motivo.

Don Chisciotte ha combattuto invano contro i mulini a vento. Quali sono stati i suoi maggiori problemi?

A cominciare dalla sede del mio evento wildcard. In realtà, era previsto che iniziasse a Most. Lì avremmo potuto fare molti test, avremmo potuto utilizzare molti dati ed eravamo già competitivi con i tempi dell'IDM, ma non abbiamo ottenuto la wildcard. Ma dato che Pirelli, che è anche il fornitore unico dell'IDM, ci ha dato la wildcard per vincere il titolo, abbiamo pensato: perché no? Anche nel peggiore dei casi possiamo imparare qualcosa.



Bisogna poi considerare che abbiamo utilizzato una moto di serie dell'IDM, ad eccezione della forcella e di molte modifiche per il Campionato Mondiale Superbike dovute ai regolamenti. Inoltre, non abbiamo avuto la possibilità di allenarci in modo adeguato. A Oschersleben, tre settimane fa, c'è stato più o meno solo un roll-out. La prima volta che ho potuto guidare la moto come si deve è stato a Jerez, nelle seconde prove. E poi fare un 1:41.6 in Superpole è stato un tempo molto, molto buono. Ma è ovvio che in un campionato del mondo come questo non si può fare a meno di questo".

Quindi tutto è bene quel che finisce bene?

Assolutamente no. Abbiamo ricevuto una bella lezione sotto molti punti di vista. Abbiamo imparato moltissimo in modo estremamente concentrato e - può sembrare strano - non siamo poi così delusi. Al massimo per i nostri stessi errori. Per esempio, il fatto di aver rovinato la gomma posteriore nella prima gara perché ero troppo ambizioso, o di aver perso una posizione nella Superpole perché ho finito il carburante. Ma il fatto che una Honda di serie possa essere così veloce ha interessato persino la HRC. Gli ingegneri hanno esaminato molto attentamente la nostra Honda Holzhauer. Ora sappiamo da dove dobbiamo partire".