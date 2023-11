Florian Alt: "HRC interessada na Holzhauer Honda".

Em termos de resultados, ter-se-ia desejado mais a Florian Alt na sua estreia como convidado no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez. No entanto, o campeão da IDM deixou uma boa impressão com a sua Holzhauer Honda na sua estreia no Campeonato do Mundo.

Juntamente com a equipa Honda de Jens Holzhauer, o campeão da IDM Superbike desta época deu o seu melhor na final do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez, no passado fim de semana. As críticas não tardaram a surgir quando se olha para a lista de resultados, porque Florian Alt apenas alcançou as posições 19, 18 e 22 nas corridas.

Mas, pelo menos, Alt atreveu-se a dar o salto para o palco internacional e enfrentou a comparação com a elite mundial numa moto IDM renovada. Além disso, deixou o piloto habitual Oliver König (Kawasaki) para trás na Superpole e na segunda corrida e perdeu apenas dois e três segundos, respetivamente, na primeira corrida e na Superpole para Hafizh Syahrin (Petronas Honda) com a Fireblade de fábrica de 2022.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o piloto de 27 anos fala sobre a sua incursão no desafiante mundo do Campeonato do Mundo.

Ficou muito para trás em Jerez, chegando mesmo a ficar em último lugar. Isso é certamente uma desilusão para um piloto da IDM que chegou como campeão e está habituado a ganhar?

Sim, certamente à primeira vista. Estávamos secretamente à espera de um ponto, sabendo que a parada era muito alta para nós em Jerez. Não fiz a comparação com Dom Quixote sem razão.

Dom Quixote lutou em vão contra moinhos de vento. Quais foram os vossos maiores problemas?

A começar pelo local da minha prova "wildcard". Na verdade, estava planeado começar em Most. Aí poderíamos testar extensivamente, poderíamos ter utilizado muitos dados e já éramos competitivos com os tempos IDM - mas não obtivemos um wildcard. Mas como a Pirelli, que também é o único fornecedor do IDM, nos deu o wildcard para ganhar o título, pensámos: "Porque não? Mesmo na pior das hipóteses, podemos aprender alguma coisa.



Depois, temos de ter em conta que utilizámos uma moto stock da IDM, exceto a forquilha e muitas alterações para o Campeonato do Mundo de Superbike devido aos regulamentos. E, para além disso, não houve uma oportunidade de treino adequada para nós. Em Oschersleben, há três semanas, houve mais ou menos apenas um ensaio. A primeira vez que pude andar corretamente com a moto foi em Jerez, no segundo treino. E depois fazer 1:41.6 na Superpole foi um tempo muito, muito bom. Mas é claro que isso é importante num campeonato do mundo como este.

Então, tudo estava bem quando acabou bem?

Não, de todo. Recebemos uma boa lição em muitos aspectos. Aprendemos imenso de uma forma extremamente concentrada e - isto pode parecer estranho - não estamos assim tão desiludidos. No máximo, com os nossos próprios erros. Por exemplo, o facto de ter estragado o pneu traseiro logo no início da primeira corrida porque fui demasiado ambicioso, ou de ter perdido um lugar na corrida de Superpole porque fiquei sem combustível. Mas o facto de uma Honda de produção poder ser tão rápida até interessou à HRC. Os engenheiros analisaram muito bem a nossa Holzhauer Honda. Agora sabemos por onde temos de começar."