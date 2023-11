Test de Jerez, 14:00: Rinaldi por delante de Bradl y Aegerter

El martes, los pilotos sólo pudieron rodar dos horas en pista seca en Jerez, de 10.00 a 12.00 horas, y luego llegó la lluvia.



El miércoles, Andalucía tuvo un tiempo imperial, pero la pista tardó toda la mañana en secarse en su mayor parte y sólo había algunos parches húmedos. A las 10.22 Andrea Iannone se ha aventurado a dar una vuelta de instalación, y a las 10.39 el piloto probador de Ducati en MotoGP, Michele Pirro.

Ha habido más actividad en la pista desde las 12 del mediodía, pero la mayor parte no empezará hasta la 1 de la tarde porque entonces el día sólo cuenta como media jornada de pruebas. Los medios días se definen de tal manera que un piloto sólo puede rodar durante cuatro horas, por la tarde de 13h00 a 17h00 o de 14h00 a 18h00. Por la mañana sería de 9h a 13h o de 10h a 14h. Sin embargo, estos medios días sólo se permiten dos por temporada. Por definición, la temporada 2024 comenzó el lunes siguiente a la última carrera y termina el domingo de la última carrera de la temporada siguiente.



Johnny Ray (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Iannone (Go Eleven Ducati) y Bradley Ray (GMT94 Yamaha) optaron por realizar una jornada completa de entrenamientos completando sus vueltas antes de la una de la tarde. Los pilotos oficiales de Ducati Álvaro Bautista y Nicolo Bulega no salieron a pista hasta las 14h.



El martes, el piloto del GRT Yamaha Remy Gardner marcó el mejor tiempo con 1'39.837" con el neumático trasero blando SCX. En comparación, la vuelta más rápida de carrera la marcó Álvaro Bautista (Ducati) en la Superpole de 2019 en 1'39.004 min, mientras que el récord de la pole lo estableció Jonathan Rea (Kawasaki) ese mismo año con 1'38.247 min.



A las 14.00 horas del miércoles, Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) encabeza la tabla de tiempos con 1:40.211 min, 0.005 seg más rápido que el piloto probador de Honda en MotoGP, Stefan Bradl. Domi Aegerter (GRT Yamaha), en 3ª posición, también está a sólo 0,089 segundos.



Como siempre en los test: Los tiempos tienen poca importancia porque los equipos siguen programas muy diferentes.

Tiempos SBK test Jerez, miércoles, 14h:

1º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, 1:40.211 min.

2º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.005 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.089

4º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, +0.110

5º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +0.175

6º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.238

7º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +0.558

8º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +0.626

9º Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +0.674

10º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.033

11º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +1.395

12º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +3.059

13º Valentin Debise (F), SSP, Yamaha, +3.815

- Álvaro Bautista (E), SSP, Ducati, no pilotado

- Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, no pilotado

- Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, no pilotado

- Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, no pilotado

- Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, no pilotado

Times SBK test Jerez, martes (31 octubre):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0.197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6º Álvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9º Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17º Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429