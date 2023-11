Test de Jerez, 14h00 : Rinaldi devant Bradl et Aegerter

Mardi, les pilotes n'ont eu droit qu'à deux heures de piste sèche à Jerez, de 10h à 12h, avant que la pluie ne fasse son apparition.



Mercredi, il fait un temps impérial en Andalousie, mais il a fallu toute la matinée pour que la piste soit en grande partie sèche et qu'il ne reste que quelques taches d'humidité. Andrea Iannone est sorti à 10h22 pour un tour d'installation et Michele Pirro, le pilote d'essai MotoGP de Ducati, à 10h39.

Depuis 12 heures, l'activité sur la piste s'est intensifiée, mais la majeure partie ne commencera qu'à 13 heures, car la journée ne comptera alors que comme une demi-journée d'essais. Les demi-journées sont définies de telle sorte qu'un pilote ne peut rouler que quatre heures, l'après-midi de 13 à 17 heures ou de 14 à 18 heures. Le matin, ce serait de 9 à 13 ou de 10 à 14 heures. De telles demi-journées ne sont toutefois autorisées que deux fois par saison. Par définition, la saison 2024 a commencé le lundi suivant la dernière course et se termine le dimanche de la dernière course de la saison suivante.



Johnny Ray (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Iannone (Go Eleven Ducati) et Bradley Ray (GMT94 Yamaha) ont décidé, en effectuant des tours avant 13 heures, d'investir une journée entière de tests. Les pilotes officiels Ducati Alvaro Bautista et Nicolo Bulega ne sont entrés en piste qu'à 14 heures.



Mardi, le pilote GRT-Yamaha Remy Gardner a réalisé le meilleur temps en 1:39,837 min avec le pneu arrière tendre SCX. À titre de comparaison, Alvaro Bautista (Ducati) a réalisé le meilleur tour en course en 1:39,004 en 2019 lors de la course Superpole, tandis que Jonathan Rea (Kawasaki) a établi le record de pole en 1:38,247 la même année.



Mercredi à 14h00, Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) est en tête de la feuille des temps avec 1'40.211 min, soit 0.005 sec de plus que Stefan Bradl, le pilote d'essai MotoGP de Honda. Domi Aegerter (GRT Yamaha), troisième, ne perd également que 0,089 sec.



Comme toujours lors des essais, les temps n'ont que peu de signification, car les équipes suivent des programmes très différents.

Temps des tests SBK Jerez, mercredi, 14h :

1. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, 1:40,211 min

2. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,005 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,089

4. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, +0,110

5. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +0,175

6. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,238

7. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +0,558

8. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +0,626

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +0,674

10. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,033

11. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +1,395

12. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +3,059

13. Valentin Debise (F), SSP, Yamaha, +3,815

- Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, non couru

- Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, non couru

- Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, non parti

- Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, non couru

- Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, non couru

Temps du test SBK de Jerez, mardi 31 octobre :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17. Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429