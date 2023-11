Test di Jerez, ore 14.00: Rinaldi precede Bradl e Aegerter

Martedì i piloti hanno avuto a disposizione solo due ore di pista asciutta a Jerez, dalle 10 alle 12, poi è arrivata la pioggia.



Mercoledì in Andalusia c'è stato un tempo imperiale, ma ci è voluta tutta la mattinata perché la pista si asciugasse per la maggior parte e ci fossero solo alcune chiazze di umidità. Alle 10.22 Andrea Iannone si è avventurato in un giro di installazione, alle 10.39 il collaudatore Ducati della MotoGP Michele Pirro.

A partire dalle 12.00 si è intensificata l'attività in pista, ma la maggior parte di essa non inizierà prima delle 13.00 perché la giornata vale solo come mezza giornata di test. Le mezze giornate sono definite in modo tale che un pilota può girare solo per quattro ore, nel pomeriggio dalle 13.00 alle 17.00 o dalle 14.00 alle 18.00. Al mattino sarebbe dalle 9.00 alle 12.00. Al mattino, invece, dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 10.00 alle 14.00. Tuttavia, queste mezze giornate sono consentite solo due per stagione. Per definizione, la stagione 2024 inizia il lunedì successivo all'ultima gara e termina la domenica dell'ultima gara della stagione successiva.



Johnny Ray (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Iannone (Go Eleven Ducati) e Bradley Ray (GMT94 Yamaha) hanno optato per un'intera giornata di test, completando i loro giri prima delle 13.00. I piloti ufficiali Ducati Alvaro Bautista e Nicolo Bulega sono scesi in pista solo alle 14.00.



Martedì, il pilota GRT Yamaha Remy Gardner ha ottenuto il miglior tempo con 1'39.837" con il pneumatico posteriore morbido SCX. A titolo di confronto, il giro più veloce in gara è stato realizzato da Alvaro Bautista (Ducati) nella Superpole del 2019 in 1'39.004", mentre il record della pole è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nello stesso anno con 1'38.247".



Alle 14:00 di mercoledì, Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) è in cima alla classifica dei tempi con 1:40.211 min, 0,005 secondi più veloce del collaudatore Honda della MotoGP Stefan Bradl. Anche Domi Aegerter (GRT Yamaha) al terzo posto è staccato di soli 0,089 secondi.



Come sempre nei test: i tempi hanno poco significato perché le squadre seguono programmi molto diversi.

Tempi test SBK Jerez, mercoledì, ore 14.00:

1° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, 1:40.211 min.

2° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,005 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,089

4° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, +0,110

5° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +0.175

6° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.238

7° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +0.558

8° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +0.626

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +0.674

10° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.033

11° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +1.395

12° Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +3.059

13° Valentin Debise (F), SSP, Yamaha, +3.815

- Alvaro Bautista (E), SSP, Ducati, non montato

- Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, non montato

- Nicolò Bulega (I), SBK, Ducati, non montato

- Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, non guidato

- Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, non guidato

Test SBK di Jerez, martedì (31 ottobre):

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16° Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17° Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429