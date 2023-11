Teste de Jerez, 14h: Rinaldi à frente de Bradl e Aegerter

Na terça-feira, os pilotos só tiveram duas horas de pista seca em Jerez, das 10h00 às 12h00, e depois veio a chuva.



Na quarta-feira, a Andaluzia teve tempo imperial, mas foi preciso toda a manhã para a pista secar na sua maior parte e houve apenas algumas manchas de humidade. Às 10.22 Andrea Iannone aventurou-se numa volta de instalação, às 10.39 o piloto de testes de MotoGP da Ducati, Michele Pirro.

Tem havido mais atividade na pista desde o meio-dia, mas a maior parte dela não começará antes das 13h00, porque o dia só conta como meio dia de testes. Os meios dias são definidos de tal forma que um piloto só pode rodar durante quatro horas, à tarde das 13 às 17 horas ou das 14 às 18 horas. De manhã, seria das 9 às 13 horas ou das 10 às 14 horas. No entanto, estes meios dias só são permitidos dois por época. Por definição, a época de 2024 começou na segunda-feira após a última corrida e termina no domingo da última corrida da época seguinte.



Johnny Ray (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Iannone (Go Eleven Ducati) e Bradley Ray (GMT94 Yamaha) optaram por fazer um dia inteiro de testes, completando as suas voltas antes das 13 horas. Os pilotos de fábrica da Ducati, Alvaro Bautista e Nicolo Bulega, só foram para a pista às 14 horas.



Na terça-feira, o piloto da GRT Yamaha, Remy Gardner, estabeleceu o tempo mais rápido com 1m39,837s com o pneu traseiro SCX macio. Em comparação, a volta mais rápida da corrida foi estabelecida por Alvaro Bautista (Ducati) na corrida Superpole de 2019 em 1'39.004 min, enquanto o recorde da pole foi estabelecido por Jonathan Rea (Kawasaki) no mesmo ano com 1'38.247 min.



Às 14h00 de quarta-feira, Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) lidera a tabela de tempos com 1:40,211 minutos, 0,005 segundos mais rápido do que o piloto de testes de MotoGP da Honda, Stefan Bradl. Domi Aegerter (GRT Yamaha), em 3º lugar, também está a apenas 0,089 segundos de distância.



Como sempre nos testes: os tempos têm pouco significado porque as equipas seguem programas muito diferentes.

Tempos SBK teste Jerez, quarta-feira, 14 horas:

1º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, 1:40.211 min.

2º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,005 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,089

4º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, +0,110

5º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +0,175

6º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,238

7º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +0,558

8º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +0,626

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +0,674

10º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,033

11º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +1,395

12º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +3,059

13º Valentin Debise (F), SSP, Yamaha, +3,815

- Alvaro Bautista (E), SSP, Ducati, não pilotou

- Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, não pilotou

- Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, não pilotado

- Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, não pilotado

- Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, não pilotou

Teste de tempos SBK em Jerez, terça-feira (31 de outubro):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6º Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +1,356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17º Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429