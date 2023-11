Yamaha et Johnny Rea : autrefois ennemis, aujourd'hui amis

La fin de la saison a rarement été aussi attendue que cette année. En effet, avec Toprak Razgatlioglu chez BMW et Jonathan Rea chez Yamaha, deux des trois géants du Superbike ont changé d'équipe. Alors que le Turc doit encore patienter jusqu'au 4 décembre, le Nord-Irlandais a déjà pris place sur son nouvel outil de travail lors des premiers tests hivernaux qui ont eu lieu mardi et mercredi de cette semaine à Jerez.

Rea a eu son premier contact avec son équipe lundi lors d'un dîner où il était accompagné de sa femme australienne Tatia et de leurs fils Jack et Tyler.

"C'est un peu surréaliste, une transition presque trop rapide - même pour lui, après tant d'années en vert", a déclaré Paul Denning, le directeur du team Pata Yamaha. "Nous avons eu une journée formidable lundi. Ce fut un plaisir de rencontrer la personne derrière notre adversaire de longue date et sa famille. Le processus était certes éprouvant, mais étrangement agréable. C'est un moment assez surréaliste".

Malgré le professionnalisme de toutes les personnes impliquées, il ne faut pas oublier qu'au cours des quatre dernières années en particulier, il y avait une forte rivalité entre Rea et son prédécesseur chez Yamaha, Toprak Razgatlioglu, et leurs équipes. Surmonter certains événements négatifs demande de la force et du dépassement de soi.

"Bien sûr, ces dernières années, surtout lorsque Toprak nous a rejoints, mais aussi avant, avec Alex Lowes et Michael van der Mark, nous avons été des concurrents acharnés", a déclaré Denning. "Cela a inévitablement conduit à une certaine hostilité et au sentiment de ne pas être les meilleurs amis du monde, car on ne cherche qu'à se battre les uns contre les autres. Surtout après l'affaire Toprak en 2021 et même après".

Pour rappel, à Magny-Cours en 2021, Razgatlioglu avait été privé de la victoire en Superpole après avoir été dénoncé à Rea et à son équipe Kawasaki. Mais de l'eau a coulé sous les ponts et le pilote de 36 ans n'a pas tari d'éloges sur son équipe Yamaha et a également fait part de son enthousiasme pour la Yamaha R1.

Denning a également révélé qu'il avait déjà fait une offre à Jonathan Rea à une époque où celui-ci n'était pas encore sextuple champion du monde et 119 fois vainqueur en Superbike.

"J'ai essayé de faire signer Johnny sur notre Suzuki en BSB en 2007 et j'ai échoué parce qu'il avait pris une autre voie à l'époque", a souri Denning. "Mais cela a valu la peine pour lui, car cela l'a amené au championnat du monde et il est maintenant ici en tant que sextuple champion du monde. Je ne lui tiens pas rigueur de sa décision de l'époque".