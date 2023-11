Yamaha e Johnny Rea: ex nemici, ora amici

Raramente la fine della stagione è stata così attesa come quest'anno. Con il passaggio di Toprak Razgatlioglu alla BMW e di Jonathan Rea alla Yamaha, due dei tre giganti della Superbike hanno cambiato squadra. Mentre il turco dovrà aspettare fino al 4 dicembre, il nordirlandese era già in sella alla sua nuova moto durante i primi test invernali di martedì e mercoledì di questa settimana a Jerez.

Rea ha avuto il primo contatto con la sua squadra lunedì durante una cena insieme, dove era accompagnato dalla moglie australiana Tatia e dai figli Jack e Tyler.

"È un po' surreale, una transizione quasi troppo rapida, anche per lui, dopo tanti anni in verde", ha detto il Team Principal Pata Yamaha Paul Denning. "Lunedì abbiamo avuto una giornata fantastica. È stato un piacere conoscere la persona che sta dietro al nostro rivale di lunga data e la sua famiglia. Il processo è stato stressante ma stranamente piacevole. È un momento piuttosto surreale".

Nonostante la professionalità di tutte le persone coinvolte, non bisogna dimenticare che negli ultimi quattro anni c'è stata una forte rivalità tra Rea e il suo predecessore alla Yamaha, Toprak Razgatlioglu, e i loro team. Superare alcuni eventi negativi richiede forza e impegno.

"Negli ultimi anni siamo stati ovviamente rivali accaniti, soprattutto quando Toprak si è unito a noi, ma anche prima con Alex Lowes e Michael van der Mark", ha detto Denning. "Questo ha portato inevitabilmente a un po' di astio e alla sensazione di non essere grandi amici perché si vuole solo battere l'altro. Soprattutto dopo quello che è successo con Toprak nel 2021 e dopo".

Per ricordare, Razgatlioglu è stato privato della vittoria della Superpole a Magny-Cours nel 2021 dopo essere stato accusato di aver imbrogliato Rea e la sua squadra Kawasaki. Ma questa è acqua passata e il 36enne ha elogiato il suo team Yamaha ed è rimasto impressionato dalla Yamaha R1.

Denning ha anche rivelato di aver già fatto un'offerta a Jonathan Rea in una fase precedente, quando non era ancora sei volte campione del mondo e 119 volte vincitore della Superbike.

"Ho cercato di ingaggiare Johnny con la nostra Suzuki nel BSB nel 2007 e non ci sono riuscito perché all'epoca aveva preso una strada diversa", ha detto Denning sorridendo. "Ma per lui ne è valsa la pena perché lo ha portato nel campionato del mondo e ora è qui come sei volte campione del mondo. Non gli rinfaccio la sua decisione di allora".