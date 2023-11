Yamaha e Johnny Rea: Antigos inimigos, agora amigos

No domingo, Jonathan Rea celebrou nove anos juntos no Campeonato do Mundo de Superbike com a Kawasaki, apenas um dia depois o irlandês do norte estava sentado à mesma mesa com a Pata Yamaha. Foi uma transição abrupta, de acordo com o seu novo chefe de equipa.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Raramente o final da época foi tão aguardado como este ano. Com Toprak Razgatlioglu a mudar-se para a BMW e Jonathan Rea para a Yamaha, dois dos três gigantes das Superbike mudaram de equipa. Enquanto o turco vai ter de esperar até 4 de dezembro, o irlandês do norte já estava na sua nova moto no primeiro teste de inverno na terça e quarta-feira desta semana em Jerez.

Rea teve o primeiro contacto com a sua equipa na segunda-feira, num jantar em conjunto, onde esteve acompanhado pela sua esposa australiana Tatia e pelos seus filhos Jack e Tyler.

"É um pouco surreal, uma transição quase demasiado rápida - mesmo para ele, depois de tantos anos em verde," disse o Diretor de Equipa da Pata Yamaha, Paul Denning. "Tivemos um grande dia na segunda-feira. Foi um prazer conhecer a pessoa por detrás do nosso rival de longa data e a sua família. O processo foi stressante mas estranhamente agradável. É um momento bastante surreal."

Apesar do profissionalismo de todos os envolvidos, não deve ser esquecido que tem havido uma forte rivalidade entre Rea e o seu antecessor na Yamaha, Toprak Razgatlioglu, e as suas equipas nos últimos quatro anos. Ultrapassar alguns acontecimentos negativos exige força e esforço.

"É claro que temos sido rivais ferozes nos últimos anos, especialmente quando Toprak se juntou a nós, mas também antes disso com Alex Lowes e Michael van der Mark", disse Denning. "Isso inevitavelmente levou a alguma animosidade e a um sentimento de não sermos os melhores amigos, porque só queremos vencer uns aos outros. Especialmente depois do que aconteceu com Toprak em 2021 e depois".

Como um lembrete, Razgatlioglu foi destituído de sua vitória na corrida Superpole em Magny-Cours em 2021 depois de ser acusado de enganar Rea e sua equipe Kawasaki. Mas isso são águas passadas e o piloto de 36 anos elogiou a sua equipa Yamaha e também ficou impressionado com a Yamaha R1.

Denning também revelou que já tinha feito uma oferta a Jonathan Rea numa fase anterior, quando este ainda não era seis vezes campeão do mundo e 119 vezes vencedor de Superbike.

"Tentei contratar o Johnny para a nossa Suzuki no BSB em 2007 e falhei porque ele seguiu um caminho diferente na altura," sorriu Denning. "Mas valeu a pena para ele porque o levou ao campeonato do mundo e agora está aqui como hexacampeão do mundo. Não tenho nada contra a decisão que tomou na altura."