Le patron de Bonovo : "verra un autre Scott Redding"

Depuis lundi, Scott Redding fait partie de l'équipe allemande de championnat du monde de Superbike Bonovo action BMW. Mardi et mercredi, il a effectué des tests à Jerez. Le propriétaire Jürgen Röder explique pourquoi l'Anglais se sent bien chez eux.

Mardi matin, le team manager Michael Galinski a rassemblé toute l'équipe Bonovo dans le box et a souhaité la bienvenue à Scott Redding dans l'équipe. L'Anglais était visiblement ému, ce sont aussi les petits gestes qui font qu'un pilote de course se sent bien. Après deux années passées au sein de l'équipe BMW Motorrad Motorsport, il n'a pas vraiment été couvert d'égards lors de son dernier jour de travail dimanche dernier, alors qu'il en était le pilier de la performance.

Mercredi midi, SPEEDWEEK.com a rencontré le propriétaire de Bonovo, Jürgen Röder, pour parler de ses premières impressions sur Redding. "Quand quelqu'un arrive pour la première fois, même pour briser la glace, c'est ce qu'il convient de faire", a souligné le remuant homme de l'Odenwald. "Nous lui avons dit que nous trouvions ça génial qu'il soit avec nous. Je suis fermement convaincu que l'année prochaine, nous verrons un Scott complètement différent. Nous espérons que nous pourrons lui donner les moyens de se sentir bien. Scott dit qu'il se sent très bien et qu'il est complètement détendu. Nous avons une atmosphère familiale et nous ne mettons pas de pression. Cela nous permet de travailler différemment que dans les autres équipes. Nous avons une philosophie différente, qui vient en grande partie de mon passé professionnel, où j'ai appris que la pression engendre une contre-pression. Seule une collaboration constructive permet d'obtenir un résultat. Nous avons réussi parce que nous avons agi en tant qu'équipe. Il en va de même ici : nous ne sommes pas des héros individuels, mais nous réussissons collectivement. Bien sûr, les garçons doivent le mettre en pratique sur le parcours. Mais s'ils se sentent à l'aise et en sécurité, je pense que c'est beaucoup plus facile pour eux".

BMW est fortement positionné pour la saison 2024 : Dans l'équipe Bonovo action, Redding sera accompagné du Texan Garrett Gerloff, le meilleur du quatuor blanc et bleu cette année en tant que douzième du championnat du monde. Chez BMW Motorrad Motorsport (SMR), la nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu roule aux côtés de Michael van der Mark.

"BMW a maintenant quatre pilotes de haut niveau", déclare Röder. "Et BMW a fait beaucoup de choses et a travaillé dur pour aller de l'avant. En tant qu'équipe, nous soutenons cette démarche et avons de bonnes chances d'aller de l'avant. Un grand bravo à BMW, ainsi qu'à l'équipe de test. J'ose le dire : l'année prochaine, BMW ne sera plus avant-dernier au classement des constructeurs".