Il boss Bonovo: "Vedremo un altro Scott Redding".

Martedì mattina, il team manager Michael Galinski ha riunito l'intero team Bonovo nei box e ha dato un caloroso benvenuto a Scott Redding nella squadra. L'inglese era visibilmente commosso, ma sono anche i piccoli gesti che fanno sentire bene un pilota. Dopo due anni con il Team BMW Motorrad Motorsport, domenica scorsa non è stato esattamente sommerso di apprezzamenti nel suo ultimo giorno di lavoro, anche se è stato il migliore.

Mercoledì all'ora di pranzo, SPEEDWEEK.com ha incontrato il proprietario di Bonovo Jürgen Röder per parlare delle sue prime impressioni su Redding. "Quando arriva qualcuno di nuovo, anche per rompere il ghiaccio, è così che dovrebbe essere", ha sottolineato l'intraprendente uomo di Odenwald. "Gli abbiamo detto che pensiamo sia fantastico che sia con noi. Sono fermamente convinto che l'anno prossimo vedremo uno Scott completamente diverso. Speriamo di potergli dare le opportunità necessarie per farlo sentire a suo agio". Scott dice di sentirsi molto a suo agio e di essere completamente rilassato. Abbiamo un'atmosfera familiare e non creiamo pressioni. Questo rende il nostro modo di lavorare diverso da quello di altre squadre. Abbiamo una filosofia diversa, che deriva in gran parte dal mio passato professionale, dove ho imparato che la pressione crea contropressione. Solo una cooperazione costruttiva porta a un risultato. Abbiamo avuto successo perché abbiamo agito come una squadra. Lo stesso vale per noi: non siamo eroi individuali, ma abbiamo successo nel nostro insieme. Naturalmente, i ragazzi devono metterlo in pratica in pista. Ma se si sentono a loro agio, credo sia molto più facile per loro farlo".

BMW è fortemente posizionata per la stagione 2024: Il Team Bonovo è composto da Redding e dal texano Garrett Gerloff, il migliore del quartetto bianco e blu che quest'anno si è piazzato al dodicesimo posto nel Campionato del Mondo. In BMW Motorrad Motorsport (SMR), il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu correrà al fianco di Michael van der Mark.

"BMW ha ora quattro piloti di punta", afferma Röder. "E BMW ha fatto una quantità pazzesca e ha lavorato duramente per far progredire il progetto. Noi, come squadra, sosteniamo questo progetto e abbiamo una buona possibilità di andare avanti. Un grande plauso a BMW e anche al team di collaudo. Oserei dire che l'anno prossimo BMW non sarà più penultima nella classifica costruttori".