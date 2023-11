Chefe da Bonovo: "Veremos outro Scott Redding".

Desde segunda-feira, Scott Redding faz parte da equipa alemã do Campeonato do Mundo de Superbike Bonovo action BMW, tendo testado em Jerez na terça e quarta-feira. O proprietário Jürgen Röder explica porque é que o inglês se sente confortável com a equipa.

Na terça-feira de manhã, o chefe de equipa Michael Galinski reuniu toda a equipa Bonovo nas boxes e deu as calorosas boas-vindas a Scott Redding à equipa. O inglês ficou visivelmente comovido, mas são também os pequenos gestos que fazem um piloto sentir-se bem. Depois de dois anos com a Equipa BMW Motorrad Motorsport, não foi propriamente recebido com apreço no seu último dia de trabalho, no domingo passado, apesar de ter sido o melhor desempenho.

Na quarta-feira, à hora do almoço, o SPEEDWEEK.com falou com o proprietário da Bonovo, Jürgen Röder, sobre as suas primeiras impressões de Redding. "Quando alguém novo chega, também para quebrar o gelo, é assim que deve ser", sublinhou o homem empreendedor de Odenwald. "Dissemos-lhe que achamos muito bom que ele esteja connosco. Estou firmemente convencido de que veremos um Scott completamente diferente no próximo ano. Esperamos poder dar-lhe as oportunidades que o façam sentir-se confortável. Scott diz que se sente muito confortável e que está completamente descontraído. Temos um ambiente familiar e não acumulamos pressão. É uma forma de trabalhar diferente das outras equipas. Temos uma filosofia diferente, que vem em grande parte do meu passado profissional, onde aprendi que a pressão cria contra-pressão. Só uma cooperação construtiva conduz a um resultado. Fomos bem sucedidos porque agimos como uma equipa. Aqui é a mesma coisa: não somos heróis individuais, mas sim bem sucedidos como um todo. É claro que os rapazes têm de o pôr em prática na pista. Mas se eles se sentirem confortáveis e à vontade, penso que é muito mais fácil para eles fazerem isso".

A BMW está fortemente posicionada para a época de 2024: A ação da Team Bonovo conta com Redding e o texano Garrett Gerloff, o melhor do quarteto branco e azul, este ano no décimo segundo lugar do Campeonato do Mundo. Na BMW Motorrad Motorsport (SMR), o recém-chegado Toprak Razgatlioglu vai correr ao lado de Michael van der Mark.

"A BMW tem agora quatro pilotos de topo", diz Röder. "E a BMW tem feito um esforço insano e trabalhado arduamente para o fazer avançar. Nós, enquanto equipa, apoiamos isso e temos uma boa oportunidade de avançar. Um grande elogio à BMW e também à equipa de testes. Atrevo-me a dizer: a BMW deixará de ser a penúltima na classificação dos construtores no próximo ano."