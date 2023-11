Test di Jerez: miglior tempo di Gardner per la Yamaha, terzo Rea

Il primo test invernale del Campionato Mondiale Superbike 2024 si è concluso sul Circuito di Jerez alle 18. Le condizioni migliori si sono avute mercoledì pomeriggio, quando le temperature erano gradevoli e la pista era asciutta. A partire dalle 15:30, i primi tempi sul giro sono stati registrati al di sotto di 1:40 minuti, un tempo decente per Jerez.

Come sempre accade nei test ride, i tempi sono poco significativi perché le squadre seguono programmi molto diversi. Tuttavia, è molto probabile che il miglior tempo di prova di Remy Gardner, che l'australiano ha fatto registrare poco prima delle 17.00, sia stato ottenuto con una qualifica. In 1:38.446 minuti, il pilota della Yamaha è stato più veloce del tempo della pole di Álvaro Bautista (Ducati) nel weekend di gara.

Secondo, e comunque sorprendente, è stato il debuttante della Superbike Nicolò Bulega, che probabilmente ha realizzato il suo tempo di 1:38.726 min con una gomma da qualifica. Il pilota Aruba.it Ducati avrebbe così ottenuto la posizione 2 in griglia nella Superpole del weekend di gara.

Particolare attenzione è stata rivolta ai piloti che hanno cambiato costruttore, primo fra tutti il sei volte campione del mondo Jonathan Rea, che ha fatto il suo debutto sulla Yamaha R1 a Jerez. In 1:39.179 min, il nordirlandese è già andato più veloce che con la ZX-10RR nelle gare dello scorso fine settimana.

Il suo successore nel team Kawasaki, Axel Bassani, ha avuto più problemi con il passaggio dal V4 Ducati al quattro cilindri in linea giapponese e ha concluso il suo primo test con un ritardo di 2,9 secondi. Le cose sono andate meglio per Alex Lowes, che ha portato la Kawasaki ufficiale in quarta posizione in 1:39.211 min.

Assicuratosi una SCQ, Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) ha girato in 1'39.335 min al quinto posto, con un ritardo di 0,9 secondi rispetto a Gardner, ma comunque molto rispettabile, visto il suo divieto di doping di quattro anni.

Il campione del mondo Álvaro Bautista non ha cercato il giro veloce e si è accontentato del 9° posto a metà classifica. Il pilota della Ducati ha perso 1,5 secondi rispetto al miglior tempo.

Dominique Aegerter ha avuto una caduta alla curva 1 nel pomeriggio, che è andata bene per lo svizzero. Il pilota della Yamaha era dodicesimo, con un ritardo di 1,6 secondi. La stessa curva è stata anche la rovina di Tarran Mackenzie nell'ultima ora. L'inglese, promosso da Petronas Honda alla massima categoria del Campionato del Mondo di serie per il 2024, era il fanalino di coda dei piloti Superbike presenti.

Scott Redding, che è passato alla Bonovo, è stato minimamente più veloce del compagno di squadra Garrett Gerloff in 1:40.291 min. I due piloti BMW si sono schierati l'uno dietro l'altro nelle posizioni 13 e 14 della classifica dei tempi.

Alla seconda giornata di test hanno partecipato i piloti Supersport Adrian Huertas (Aruba Ducati) e Valentin Debise (Evan Bros Yamaha), oltre ai collaudatori della MotoGP Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia).