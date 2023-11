Teste de Jerez: melhor tempo de Gardner na Yamaha, Rea em terceiro

No teste de Superbike em Jerez Remy Gardner (Yamaha) brilhou com o melhor tempo, também os estreantes Nicolò Bulega e Andrea Iannone (ambos da Ducati) convenceram. Jonathan Rea já dominou a mudança para a Yamaha.

O primeiro teste de inverno para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 terminou no Circuito de Jerez às 18h00. As melhores condições prevaleceram na tarde de quarta-feira, quando as temperaturas eram agradáveis e a pista estava seca. A partir das 15h30, os tempos das primeiras voltas foram registados abaixo de 1h40, o que é decente para Jerez.

Como sempre acontece com os testes, os tempos têm pouco significado porque as equipas seguem programas muito diferentes. No entanto, é muito provável que o melhor tempo de teste de Remy Gardner, que o australiano registou pouco antes das 17 horas, tenha sido obtido com uma qualificação. Com 1:38.446 minutos, o piloto da Yamaha foi mais rápido do que o tempo da pole no fim de semana da corrida de Álvaro Bautista (Ducati).

Em segundo lugar, e surpreendente em qualquer caso, ficou o estreante em Superbike Nicolò Bulega, que provavelmente também fez o seu tempo de 1:38.726 min com um pneu de qualificação. O piloto da Aruba.it Ducati teria assim conseguido a posição 2 da grelha na Superpole no fim de semana de corrida.

Foi dada especial atenção aos pilotos que mudaram de fabricante, em primeiro lugar o hexacampeão mundial Jonathan Rea, que se estreou com a Yamaha R1 em Jerez. Com 1:39.179 minutos, o irlandês do norte já foi mais rápido do que com a ZX-10RR nas corridas do fim de semana passado.

O seu sucessor na equipa de fábrica da Kawasaki, Axel Bassani, teve mais problemas com a mudança da Ducati V4 para a moto de quatro cilindros em linha do Japão e terminou o seu primeiro teste com 2,9 segundos de atraso. As coisas correram melhor para Alex Lowes, que colocou a Kawasaki de fábrica na quarta posição em 1:39.211 min.

Com um SCQ, Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) rodou em 1m39,335s na 5ª posição, 0,9s mais lento que Gardner, mas ainda assim muito respeitável, tendo em conta a sua proibição de doping de quatro anos.

O Campeão do Mundo Álvaro Bautista não procurou uma volta rápida e contentou-se com o 9º lugar no pelotão intermédio. O piloto da Ducati perdeu 1,5 segundos para o melhor tempo.

Dominique Aegerter teve uma queda na curva 1 durante a tarde, o que correu bem para o suíço. O piloto da Yamaha foi décimo segundo, 1,6 segundos atrás. A mesma curva foi também a ruína de Tarran Mackenzie na última hora. O inglês está a ser promovido pela Petronas Honda à categoria máxima do Campeonato do Mundo de Produção para 2024 e foi o último dos pilotos de Superbike presentes.

Scott Redding, que passou para a Bonovo, foi minimamente mais rápido do que o seu companheiro de equipa Garrett Gerloff em 1:40.291 min. Os dois pilotos da BMW alinharam um atrás do outro nas posições 13 e 14 da tabela de tempos.

O segundo dia de testes contou com a presença dos pilotos de Supersport Adrian Huertas (Aruba Ducati) e Valentin Debise (Evan Bros Yamaha), bem como dos pilotos de MotoGP Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia).