Développement chez Yamaha : Johnny Rea à l'écart à Jerez

Les deux jours de test Superbike à Jerez ont permis à Jonathan Rea de découvrir la Yamaha R1 et l'équipe du team d'usine. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec le directeur de course Andrea Dosoli sur ce qui s'est passé en coulisses.

Après neuf années passées au sein de l'équipe d'usine Kawasaki, Jonathan Rea a fait un pas de géant en rejoignant Yamaha. "C'est un nouveau défi pour lui et je le respecte pour cela", a déclaré son prédécesseur Toprak Razgatlioglu. "Il ose un grand changement, cela lui fera du bien. Parfois, on a besoin d'un changement, de quelque chose de nouveau, d'autres objectifs. Il a peut-être vu ce que j'ai fait. C'est une légende du Superbike et il fera du bon travail chez Yamaha".

Rea a absorbé comme une éponge toutes les informations de Yamaha pendant la journée et demie d'essais, le mardi après-midi ayant été pluvieux, et a terminé troisième. Le constructeur japonais n'a pas tout de suite intégré le sextuple champion au programme de développement, mais lui a permis de s'acclimater. "Il s'est bien débrouillé dès le début", s'est réjoui Andrea Dosoli, le manager des courses sur route de Yamaha, lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com.

Le coéquipier de Rea, Andrea Locatelli, ne sera présent qu'au prochain test Yamaha, les 20 et 21 novembre, à nouveau à Jerez. Le développement de la R1 était donc entre les mains des deux pilotes du GRT, Remy Gardner et Domi Aegerter. "Avec eux, nous avons essayé quelques trucs sur le châssis pour améliorer le grip en accélération en sortie de virage", explique Dosoli.

Les règles techniques de l'année prochaine ont moins d'influence sur Yamaha que sur d'autres, car le régime maximal autorisé pour la R1 reste à 15.200 tr/min. Et le poids minimum de 80 kg nouvellement introduit pour les pilotes en pleine possession de leurs moyens ne touche pas non plus les pilotes Yamaha, car ils ne sont pas trop légers. Yamaha a renoncé à utiliser du carburant E40 pendant le test, car les mappings électroniques nécessaires à cet effet ne sont pas encore prêts.

Dosoli est persuadé que le réservoir réduit de 24 à 21 litres n'aura pas d'impact majeur sur les performances. "Nous avons acquis beaucoup d'expérience dans le championnat du monde d'endurance", a réfléchi l'Italien. "J'espère que nous n'aurons pas à réduire la puissance comme c'est le cas en Endurance".

Et quel sera l'impact de l'E40 ? "Cela n'a pas une énorme influence", a constaté Dosoli. "Il nous permet d'avoir un rendement de puissance très similaire".