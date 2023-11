Sviluppo Yamaha: Johnny Rea in disparte a Jerez

Dopo nove anni con il team Kawasaki, per Jonathan Rea è stato un grande passo passare alla Yamaha. "È una nuova sfida per lui, lo rispetto per questo", ha giudicato il suo predecessore Toprak Razgatlioglu. "Ha il coraggio di fare un grande cambiamento, sarà un bene per lui. A volte c'è bisogno di un cambiamento, di qualcosa di nuovo, di obiettivi diversi. Forse ha visto quello che ho fatto io. È una leggenda della Superbike e farà un buon lavoro alla Yamaha".

Rea ha assorbito tutte le informazioni della Yamaha come una spugna durante i 1,5 giorni di test - martedì pomeriggio non c'è stata pioggia - e ha concluso al terzo posto. La Casa giapponese non ha inserito subito il sei volte campione nel programma di sviluppo, ma gli ha permesso di acclimatarsi. "Si è trovato bene fin dall'inizio", ha dichiarato Andrea Dosoli, responsabile Yamaha per le corse su strada, in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com.

Il compagno di squadra di Rea, Andrea Locatelli, non tornerà prima del prossimo test Yamaha del 20/21 novembre a Jerez, lasciando lo sviluppo della R1 nelle mani dei due piloti GRT Remy Gardner e Domi Aegerter. "Con loro abbiamo provato alcune cose sul telaio per migliorare l'aderenza in accelerazione in uscita dalle curve", ha detto Dosoli.

Le regole tecniche del prossimo anno hanno un impatto minore per la Yamaha rispetto ad altri, in quanto i giri massimi consentiti per la R1 rimangono a 15.200 giri/minuto. Anche il nuovo peso minimo di 80 kg per i piloti in assetto completo non influisce sui piloti Yamaha, che non sono troppo leggeri. La Yamaha si è astenuta dall'utilizzare il carburante E40 durante il test perché le mappature elettroniche necessarie non sono ancora pronte.

Dosoli è convinto che la riduzione del serbatoio da 24 a 21 litri non avrà un grande impatto sulle prestazioni. "Abbiamo molta esperienza nel Campionato del Mondo Endurance", riflette l'italiano. "Spero che non dovremo ridurre la potenza come nell'Endurance".

E quale sarà l'impatto della E40? "Non ha un impatto enorme", sostiene Dosoli. "Abbiamo un'erogazione di potenza molto simile".