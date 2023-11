Desenvolvimento Yamaha: Johnny Rea à margem em Jerez

Depois de nove anos com a equipa de fábrica da Kawasaki, foi um grande passo para Jonathan Rea mudar-se para a Yamaha. "É um novo desafio para ele, eu respeito-o por isso", disse o seu antecessor Toprak Razgatlioglu. "Ele atreve-se a fazer uma grande mudança, vai ser bom para ele. Por vezes, é preciso uma mudança, algo de novo, objectivos diferentes. Talvez ele tenha visto o que eu fiz. Ele é uma lenda das superbikes e vai fazer um bom trabalho na Yamaha."

Rea absorveu toda a informação na Yamaha como uma esponja durante os 1,5 dias de testes - na tarde de terça-feira não houve chuva - e terminou em terceiro. O construtor japonês não ligou o hexacampeão ao programa de desenvolvimento de imediato, mas permitiu-lhe aclimatar-se. "Ele deu-se bem desde o início", disse o diretor de corridas de estrada da Yamaha, Andrea Dosoli, numa entrevista individual ao SPEEDWEEK.com.

O colega de equipa de Rea, Andrea Locatelli, não estará de volta até ao próximo teste da Yamaha, a 20/21 de novembro, em Jerez, deixando o desenvolvimento da R1 nas mãos dos dois pilotos da GRT, Remy Gardner e Domi Aegerter. "Com eles tentámos algumas coisas no chassis para melhorar a aderência na aceleração à saída das curvas," disse Dosoli.

As regras técnicas do próximo ano têm menos impacto na Yamaha do que noutras, uma vez que as rotações máximas permitidas para a R1 permanecem nas 15.200 rpm. E o recém-introduzido peso mínimo de 80 kg para os pilotos com equipamento completo também não afecta os pilotos da Yamaha, uma vez que não são demasiado leves. A Yamaha absteve-se de utilizar o combustível E40 durante o teste porque os mapeamentos electrónicos necessários ainda não estão prontos.

Dosoli está confiante que a redução do depósito de 24 para 21 litros não terá um grande impacto no desempenho. "Temos muita experiência do Campeonato do Mundo de Endurance", reflectiu o italiano. "Espero que não tenhamos de reduzir tanto a potência como fazemos no Endurance."

E qual será o impacto do E40? "Não tem um grande impacto", afirmou Dosoli. "Temos uma potência muito semelhante com ele."