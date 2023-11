Ducati: Por qué se canceló el test de MotoGP de Álvaro Bautista

"El plan original era que Álvaro probara un día con la Superbike y otro con la MotoGP", dijo a SPEEDWEEK.com Marco Zambenedetti, director técnico de Ducati en Superbike. "Debido al mal tiempo del martes tuvimos que concentrarnos en el trabajo con la Superbike".

La atención se centró en las normas técnicas del próximo año, especialmente en el peso extra que Bautista tiene que poner en su Ducati. Con su peso actual, son 6,5 kg.

"Hemos probado muchas cosas y hemos puesto el peso en diferentes sitios", explica el español. "Incluso pusimos peso en el motor y vimos cómo se comportaba la moto. Nuestra moto ha funcionado bien este año. Luego, cuando la haces 7 kg más pesada, no es fácil. Lo noto, sobre todo en las curvas rápidas. Seguimos cambiando la distribución del peso para tener más datos. Podemos trabajar con eso durante el invierno y ver cuál podría ser nuestra base para la pretemporada del año que viene".

Bautista señaló que no notó mucha diferencia en los frenos o en la aceleración, pero sobre todo en las curvas rápidas. "No tocamos el resto de la puesta a punto por eso, ni siquiera la distancia entre ejes", aclaró el 59 veces ganador de carreras.

Para Bautista, el año de Superbike termina con este test; el fin de semana del 10 al 12 de noviembre, aún participará en la carrera de MotoGP en Malasia con una wildcard. El hecho de que no pudiera utilizar también el test de Jerez como preparación para ello no es un problema para él. "Sólo rodé medio día, no hubo oportunidad de pilotar también la MotoGP", sostuvo el piloto de 38 años. "Pero eso no cambia nada. Cuando llegue a Sepang, se encenderá el interruptor en mi cabeza. Entonces estaré en modo MotoGP. Seguro que unas cuantas vueltas habrían estado bien, pero no por eso perderé el feeling con la MotoGP".