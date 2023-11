Ducati : Pourquoi le test MotoGP d'Alvaro Bautista a été annulé

"Le plan initial était qu'Alvaro passe une journée d'essais avec la Superbike et une autre avec la MotoGP", a raconté à SPEEDWEEK.com le responsable technique Superbike de Ducati, Marco Zambenedetti. "En raison du mauvais temps de mardi, nous avons dû nous concentrer sur le travail avec la Superbike".

L'accent a été mis sur les règles techniques de l'année prochaine, en particulier sur le poids supplémentaire que Bautista doit ajouter à sa Ducati. Avec son poids actuel, cela représente 6,5 kg.

"Nous avons fait beaucoup d'essais et placé le poids à différents endroits", a expliqué l'Espagnol. "Nous avons même ajouté du poids dans le moteur pour voir comment la moto se comportait. Notre moto a bien fonctionné cette année. Ensuite, quand tu l'alourdis de 7 kg, ce n'est pas facile. Je le ressens, surtout dans les virages rapides. Nous avons modifié la répartition du poids à plusieurs reprises afin d'avoir plus de données. Cela nous permettra de travailler pendant l'hiver et de voir quelle pourrait être notre base pour l'intersaison de l'année prochaine".

Bautista a fait remarquer qu'il ne ressentait pas de grandes différences ni au freinage ni à l'accélération, mais surtout dans les virages rapides. "Nous n'avons pas touché au reste des réglages pour cette raison, ni même à l'empattement", a précisé le vainqueur de 59 courses.

Pour Bautista, ce test marque la fin de l'année en Superbike. Le week-end du 10 au 12 novembre, il participera encore à la course MotoGP en Malaisie avec une wildcard. Le fait qu'il n'ait pas pu utiliser le test de Jerez pour s'y préparer n'est pas un problème pour lui. "Je n'ai roulé qu'une demi-journée, il n'y avait aucune chance de rouler aussi avec la moto MotoGP", constate le pilote de 38 ans. "Mais cela ne change rien. Quand j'arriverai à Sepang, cela déclenchera un interrupteur dans ma tête. Je serai alors en mode MotoGP. Bien sûr, quelques tours auraient été les bienvenus, mais ce n'est pas pour cela que je vais perdre le feeling avec la moto MotoGP".