Ducati: perché il test di Alvaro Bautista in MotoGP è stato annullato

"Il piano originale prevedeva che Alvaro provasse un giorno con la Superbike e uno con la MotoGP", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Marco Zambenedetti, direttore tecnico Ducati per la Superbike. "A causa del maltempo di martedì abbiamo dovuto concentrarci sul lavoro con la Superbike".

L'attenzione si è concentrata soprattutto sulle regole tecniche del prossimo anno, in particolare sul peso extra che Bautista dovrà mettere sulla sua Ducati. Con il suo attuale peso corporeo, si tratta di 6,5 kg.

"Abbiamo fatto molti tentativi e abbiamo messo il peso in diversi punti", ha spiegato lo spagnolo. "Abbiamo anche aggiunto peso al motore e abbiamo visto come si comportava la moto. Quest'anno la nostra moto ha funzionato bene. Poi, quando la si appesantisce di 7 kg, non è facile. Lo sento, soprattutto nelle curve veloci. Abbiamo continuato a cambiare la distribuzione dei pesi per avere più dati. Potremo lavorarci durante l'inverno e vedere quale potrebbe essere la nostra base per la pre-stagione del prossimo anno".

Bautista ha notato che non ha avvertito grandi differenze in frenata o in accelerazione, ma soprattutto nelle curve veloci. "Non abbiamo toccato il resto dell'assetto per questo motivo, nemmeno l'interasse", ha chiarito il 59 volte vincitore di una gara.

Per Bautista, l'anno della Superbike si conclude con questo test; il fine settimana del 10-12 novembre parteciperà comunque alla gara della MotoGP in Malesia con una wildcard. Il fatto che non abbia potuto utilizzare il test di Jerez come preparazione non è un problema per lui. "Ho girato solo mezza giornata, non c'era la possibilità di guidare anche la MotoGP", ha dichiarato il 38enne. "Ma questo non cambia nulla. Quando arriverò a Sepang, scatterà l'interruttore nella mia testa. Allora sarò in modalità MotoGP. Certo, qualche giro sarebbe stato utile, ma non per questo perderò il feeling con la MotoGP".