Ducati: Porque é que o teste de Alvaro Bautista no MotoGP foi cancelado

"O plano original era o Álvaro testar um dia com a Superbike e outro com a moto de MotoGP," disse o diretor técnico de Superbike da Ducati, Marco Zambenedetti, à SPEEDWEEK.com. "Devido ao mau tempo de terça-feira tivemos de nos concentrar no trabalho com a Superbike."

O foco principal foram as regras técnicas do próximo ano, especialmente o peso extra que Bautista tem de colocar na sua Ducati. Com o seu atual peso corporal, são 6,5 kg.

"Tentámos muito e colocámos o peso em diferentes locais", explicou o espanhol. "Até colocámos peso no motor e vimos como a moto se comportava. A nossa moto tem funcionado bem este ano. Depois, quando a tornamos 7 kg mais pesada, não é fácil. Sinto isso, especialmente nas curvas rápidas. Continuámos a alterar a distribuição de peso para obter mais dados. Podemos trabalhar com isso durante o inverno e ver qual pode ser a nossa base para a pré-época do próximo ano."

Bautista observou que não sentiu muita diferença nos travões ou na aceleração, mas principalmente nas curvas rápidas. "Não mexemos no resto da configuração por causa disso, nem mesmo na distância entre eixos", esclareceu o 59 vezes vencedor de corridas.

Para Bautista, o ano de Superbike terminou com este teste; no fim de semana de 10-12 de novembro, ainda vai participar na corrida de MotoGP na Malásia com um wildcard. O facto de não ter podido utilizar o teste de Jerez como preparação para esta prova não é um problema para ele. "Só andei meio dia, não tive oportunidade de andar na moto de MotoGP também", disse o piloto de 38 anos. "Mas isso não muda nada. Quando chegar a Sepang, vou ligar o interrutor na minha cabeça. Então estarei no modo MotoGP. Claro que algumas voltas teriam sido boas, mas não é por isso que vou perder o sentimento pela moto de MotoGP."