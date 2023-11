La visión de Kawasaki: "Tenemos mucho trabajo por hacer".

Con un tiempo de 1:39.211 min, Alex Lowes ocupaba la cuarta posición al término de la segunda jornada de entrenamientos a las 18.00 h, a 0.763 s del líder Remy Gardner (GRT Yamaha). Tras el cambio de Jonathan Rea a Yamaha, el inglés tiene que asumir más responsabilidades que antes, algo que también ocurrió en el test de Jerez: "Fue un día importante para mí porque Johnny ya no está. Axel Bassani tuvo que ocuparse de entender la moto. Para nosotros ha sido el primer paso para la temporada 2024. Tenemos trabajo que hacer para mejorar, pero ha habido algunos puntos positivos. Los nuevos pilotos de Ducati han sido muy rápidos desde el principio. Eso demuestra lo buena que es la moto y el conjunto. Tenemos que seguir trabajando en diferentes puntos, como la electrónica".

¿Ha estado probando el equipo oficial Kawasaki nuevas piezas para 2024? "Sí, bastantes cosas", opinó Lowes. "La moto no ha cambiado mucho en los últimos años, pero está a un buen nivel. Mejorar esta base no es fácil. Mis mejores tiempos han sido con algunas piezas nuevas, lo cual es positivo. Pero aún nos queda mucho trabajo por hacer. Espero que en el próximo test, a finales de noviembre, tengamos algunas piezas nuevas que podamos utilizar en nuestro paquete para 2024. Ese es nuestro objetivo para la próxima prueba. Los chicos trabajarán duro hasta entonces".

Lowes aún estaba un poco mermado en el test de Jerez tras su caída en la Superpole del domingo, cuando estrelló su cabeza contra la rueda trasera de la R1 de Toprak Razgatlioglu. "El ojo derecho me irritó un poco, pero funcionó mejor de lo esperado. Después de la caída en carrera, pensé que sería difícil completar la prueba. Pero sabía que tenía que hacer el test para dar información al equipo. No he tenido ningún problema sobre la moto, lo que ha sido muy positivo".