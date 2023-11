Prise de conscience chez Kawasaki : "Nous avons beaucoup de travail à faire".

Avec un temps de 1:39,211 min, Alex Lowes s'est retrouvé en quatrième position à la fin de la deuxième journée d'essais à 18 heures, à 0,763 sec du leader Remy Gardner (GRT Yamaha). Après le passage de Jonathan Rea chez Yamaha, l'Anglais doit assumer plus de responsabilités qu'auparavant, ce qui était également le cas lors du test de Jerez : "C'était une journée importante pour moi, car Johnny n'est plus là. Axel Bassani a été occupé à comprendre la moto. Pour nous, c'était la première étape pour la saison 2024. Nous avons du travail à faire pour nous améliorer, mais il y avait quelques points positifs. On a notamment pu voir à quel point les nouveaux pilotes Ducati étaient rapides dès le début. Cela montre à quel point la moto et le package sont bons. Nous devons continuer à travailler sur différents points, comme l'électronique par exemple".

L'équipe d'usine Kawasaki a-t-elle testé de nouvelles pièces pour 2024 ? "Oui, pas mal de choses", a répondu Lowes. "Après tout, la moto n'a pas beaucoup changé ces dernières années, mais elle est à un bon niveau. Améliorer cette base n'est pas facile. J'ai réalisé mes meilleurs temps avec quelques nouvelles pièces, ce qui est positif. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. J'espère que lors du prochain test fin novembre, nous aurons quelques nouvelles pièces que nous pourrons utiliser pour notre package pour 2024. C'est notre objectif pour le prochain test. Les gars vont travailler dur d'ici là".

Lowes était encore un peu handicapé lors du test de Jerez après sa chute lors de la course Superpole de dimanche, lorsqu'il s'est cogné la tête contre la roue arrière de la R1 de Toprak Razgatlioglu. "L'œil droit m'a un peu irrité, mais cela a mieux fonctionné que prévu. Après le crash en course, je pensais que cela pourrait être difficile de faire le test. Mais j'ai compris que je devais absolument faire ce test pour donner des informations à l'équipe. Je n'ai eu aucun problème sur la moto, ce qui est très positif".