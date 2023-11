L'intuizione di Kawasaki: "Abbiamo molto lavoro da fare".

Con un tempo di 1:39.211 min, Alex Lowes era in quarta posizione alla fine del secondo giorno di test alle 18.00, a 0,763 secondi dal leader Remy Gardner (GRT Yamaha). Dopo il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha, l'inglese deve assumersi maggiori responsabilità rispetto a prima, e questo vale anche per il test di Jerez: "È stata una giornata importante per me perché Johnny non c'è più. Axel Bassani ha dovuto capire la moto. Per noi è stato il primo passo per la stagione 2024: abbiamo del lavoro da fare per migliorare, ma ci sono stati alcuni punti positivi. Si è visto subito quanto fossero veloci i nuovi piloti Ducati. Questo dimostra la bontà della moto e del pacchetto. Dobbiamo continuare a lavorare su diversi punti, come l'elettronica".

Il team Kawasaki ha testato nuovi componenti per il 2024? "Sì, molte cose", ha detto Lowes. "La moto non è cambiata molto negli ultimi anni, ma è a un buon livello. Migliorare questa base non è facile. I miei tempi migliori sono stati ottenuti con alcune nuove parti, il che è positivo. Ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. Spero che al prossimo test di fine novembre avremo dei pezzi nuovi che potremo utilizzare per il nostro pacchetto per il 2024. Questo è il nostro obiettivo per il prossimo test. I ragazzi lavoreranno sodo fino ad allora".

Lowes era ancora un po' menomato nei test di Jerez dopo la caduta nella Superpole di domenica, quando ha sbattuto la testa contro la ruota posteriore della R1 di Toprak Razgatlioglu. "L'occhio destro mi ha irritato un po', ma ha funzionato meglio del previsto. Dopo la caduta in gara, pensavo che sarebbe stato difficile completare il test. Ma sapevo che dovevo assolutamente fare il test per dare informazioni alla squadra. Non ho avuto alcun problema sulla moto, il che è stato molto positivo".