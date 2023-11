A visão da Kawasaki: "Temos muito trabalho a fazer".

O piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes, terminou o segundo dia de testes do Campeonato do Mundo de Superbikes em Jerez em quarto lugar. Ele aproveitou as boas condições de quarta-feira e completou um extenso programa de testes.

Com um tempo de 1:39.211 min, Alex Lowes estava na quarta posição no final do segundo dia de testes às 18 horas, 0,763 seg. atrás do líder Remy Gardner (GRT Yamaha). Depois da mudança de Jonathan Rea para a Yamaha, o inglês tem de assumir mais responsabilidades do que antes - o que também se verificou no teste de Jerez: "Foi um dia importante para mim porque o Johnny já não está lá. O Axel Bassani teve de se preocupar com a compreensão da mota. Para nós, foi o primeiro passo para a época de 2024. Temos algum trabalho a fazer para melhorar, mas houve alguns pontos positivos. Pudemos ver como os novos pilotos da Ducati foram rápidos logo de início. Isso mostra como a mota e o conjunto são bons. Temos de continuar a trabalhar em diferentes pontos, como a eletrónica."

A equipa de fábrica da Kawasaki tem testado novas peças para 2024? "Sim, algumas coisas", opinou Lowes. "A moto não mudou muito nos últimos anos, mas está num bom nível. Melhorar esta base não é fácil. Os meus melhores tempos foram obtidos com algumas peças novas, o que é positivo. Mas ainda temos muito trabalho a fazer. Espero que no próximo teste, no final de novembro, tenhamos algumas peças novas que possamos utilizar no nosso pacote para 2024. É esse o nosso objetivo para o próximo teste. Os rapazes vão trabalhar arduamente até lá".

Lowes ainda estava um pouco deficiente no teste de Jerez após o acidente na corrida de Superpole de domingo, quando bateu com a cabeça na roda traseira da R1 de Toprak Razgatlioglu. "O olho direito irritou-me um pouco, mas funcionou melhor do que o esperado. Depois do acidente na corrida, pensei que poderia ser difícil completar o teste. Mas sabia que tinha mesmo de fazer o teste para dar informações à equipa. Não tive qualquer problema com a mota, o que foi muito positivo."