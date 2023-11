Meilleur temps pour Remy Gardner : "Rea m'a surpris".

Remy Gardner (GRT Yamaha) a été le plus rapide lors des deux journées du test de Jerez du championnat du monde de Superbike. Pour l'Australien, il s'agissait du dernier test de l'année. Il se réjouit de travailler avec Jonathan Rea.

Le pilote Yamaha Remy Gardner a dominé les essais Superbike sur le circuit de Jerez. Il a réalisé le meilleur temps lors de chacune des deux journées. "Ce fut un test positif, notre rythme était très bon. A la fin de la dernière séance, nous avons monté deux pneus qualificatifs et avons ainsi réalisé un excellent temps. Il aurait toutefois été possible de faire mieux, car j'ai commis quelques erreurs lors de ce tour. Mais je suis très content de ma journée".

Avec son meilleur tour en 1:38,446 min, l'Australien a été plus rapide que le temps de pole du week-end de course d'Álvaro Bautista (Ducati) et il n'a manqué le record de pole que pour 2/10 sec. En fait, il devrait en être satisfait. "Ce n'était pas un tour parfait, mais il n'était certainement pas mauvais. J'en suis très content".

Que peut dire Gardner sur les nouvelles pièces testées par Yamaha ? "Honnêtement, pas grand-chose", a souri l'Australien. "Je suis le pilote, je donne mon feedback, c'est tout. Mais ça a l'air bien".

Pour Gardner, il s'agissait du dernier test de l'année, le pilote de 25 ans ne reprendra sa moto qu'en 2024. "L'année prochaine, nous ferons d'abord des essais à Jerez, puis à Portimao. Nous avons fait un bon test ici, c'était une excellente façon de terminer la saison".

Son nouveau collègue Yamaha, Jonathan Rea, a terminé troisième sur la feuille de temps lors de la deuxième journée d'essais, à 0,731 seconde de Gardner. Le passage de la ZX-10RR à la R1 est facile pour l'Irlandais du Nord.

Que pense Gardner des débuts de Rea chez Yamaha ? "Johnny m'a vraiment surpris. Il est déjà très rapide sur cette moto nouvelle pour lui. Cela montre l'expérience qu'il a acquise. Je suis très impatient de voir ce qu'il peut accomplir et comment il peut nous aider à développer la moto. Je suis également impatient d'apprendre de lui. C'est génial d'avoir Johnny chez Yamaha".