Il momento migliore per Remy Gardner: "Rea mi ha sorpreso".

Remy Gardner (GRT Yamaha) è stato il più veloce in entrambe le giornate dei test di Jerez del Campionato Mondiale Superbike. Per l'australiano si è trattato dell'ultimo test dell'anno. Non vede l'ora di lavorare con Jonathan Rea.

Il pilota della Yamaha Remy Gardner è stato il dominatore del test Superbike sul circuito di Jerez. È riuscito a ottenere il miglior tempo in entrambe le giornate. "È stato un test positivo, il nostro ritmo era molto buono. Alla fine dell'ultima sessione abbiamo montato due gomme da qualifica e abbiamo ottenuto un ottimo tempo. Avrei potuto fare di più, visto che ho commesso alcuni errori in quel giro. Ma sono molto soddisfatto della giornata".

Con il suo giro veloce di 1:38.446 min, l'australiano è stato più veloce del tempo della pole di Álvaro Bautista (Ducati) e ha mancato il record della pole per soli 2/10 di secondo. In realtà, dovrebbe essere soddisfatto. "Non è stato un giro perfetto, ma di certo non è stato male. Sono molto contento".

Cosa può dire Gardner delle nuove parti che la Yamaha sta testando? "Onestamente, non molto", ha sorriso l'australiano. "Sono il pilota, do il mio feedback e questo è tutto. Ma sembra tutto a posto".

Per Gardner si è trattato dell'ultimo test di quest'anno: il 25enne non tornerà in sella alla sua moto fino al 2024. "L'anno prossimo faremo un test prima a Jerez e poi a Portimao. Abbiamo fatto un buon test qui, è stato un ottimo finale di stagione".

Il suo nuovo collega della Yamaha, Jonathan Rea, ha concluso il secondo giorno di test al terzo posto della classifica dei tempi, a 0,731 secondi da Gardner. Il passaggio dalla ZX-10RR alla R1 è stato facile per il nordirlandese.

Cosa pensa Gardner del debutto di Rea sulla Yamaha? "Johnny mi ha davvero sorpreso. È già molto veloce su una moto nuova per lui. Questo dimostra la sua esperienza. Sono davvero entusiasta di vedere cosa riuscirà a fare e come potrà aiutarci a sviluppare la moto. Anche io non vedo l'ora di imparare da lui. È fantastico avere Johnny alla Yamaha".