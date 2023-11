Melhor tempo para Remy Gardner: "Rea surpreendeu-me".

Remy Gardner (GRT Yamaha) foi o mais rápido em ambos os dias do teste de Jerez do Campeonato do Mundo de Superbike. Para o australiano, este foi o último teste do ano. Ele está ansioso por trabalhar com Jonathan Rea.

O piloto da Yamaha, Remy Gardner, foi o homem dominante do teste de Superbike no Circuito de Jerez. Ele foi capaz de estabelecer o tempo mais rápido em ambos os dias. "Foi um teste positivo, o nosso ritmo foi muito bom. No final da última sessão colocámos dois pneus de qualificação e conseguimos um excelente tempo. Mas podia ter feito mais, pois cometi alguns erros nessa volta. Mas estou muito satisfeito com o dia".

Com a sua volta mais rápida de 1:38.446 min, o australiano foi mais rápido que o tempo da pole no fim de semana de corrida de Álvaro Bautista (Ducati) e falhou o recorde da pole por apenas 2/10 segundos. Na verdade, ele deve estar satisfeito com isso. "Não foi uma volta perfeita, mas certamente não foi má. Estou muito feliz com ela."

O que pode Gardner dizer sobre as novas peças que a Yamaha tem estado a testar? "Honestamente, não muito," sorriu o australiano. "Eu sou o piloto, dou o meu feedback, é isso. Mas parece-me bem."

Para Gardner este foi o último teste deste ano, o piloto de 25 anos não voltará a montar a sua moto até 2024. "No próximo ano vamos testar primeiro em Jerez e depois em Portimão. Fizemos um bom teste aqui, foi um ótimo final de época."

O seu novo colega da Yamaha, Jonathan Rea, terminou em terceiro na tabela de tempos no segundo dia de testes, 0,731s atrás de Gardner. A mudança da ZX-10RR para a R1 é fácil para o irlandês do norte.

O que é que Gardner pensa da estreia de Rea na Yamaha? "O Johnny surpreendeu-me mesmo. Ele já é muito rápido numa moto que é nova para ele. Isso mostra a experiência que ele tem. Estou muito entusiasmado para ver o que ele consegue fazer e como nos pode ajudar a desenvolver a moto. Também estou ansioso por aprender com ele. É ótimo ter o Johnny na Yamaha."