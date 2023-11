Bautista sobre Bulega: "No me lo esperaba".

El debutante en Superbike Nicolò Bulega (Ducati) terminó en una impresionante segunda posición el segundo día de entrenamientos en Jerez, a 0,278 segundos de Remy Gardner (GRT Yamaha). El italiano logró hacer el cambio de la Ducati V2 a la V4R, y el Campeón del Mundo de Supersport ya había tenido unos días de pruebas con la Superbike de antemano. Bulega puede estar satisfecho con el test de Jerez: "Ha estado muy bien, pero no hemos probado mucho durante estos dos días. El martes sólo dimos 20 vueltas, el miércoles también sólo medio día. Pero estoy muy contento porque he sido rápido y eso que sólo estaba al 85%. Todavía estoy aprendiendo a entender la nueva moto y a comunicarme con mi nuevo equipo. Así que es importante para mí hacer tantos kilómetros sobre la moto como sea posible."

Para Bulega fue la primera vez con el neumático trasero de calificación. El italiano quedó impresionado por su rendimiento: "Pirelli está haciendo un gran trabajo, como siempre. Me he sentido bien, pero al mismo tiempo ha sido difícil entender el carácter del neumático debido a la potencia de la moto. Pero estoy contento porque he sido rápido. Siempre podemos mejorar, pero ha sido un buen comienzo".

El piloto de 24 años comparte ahora los boxes con el campeón del mundo Álvaro Bautista. En la tabla de tiempos, Bulega está muy por delante de su nuevo compañero de equipo en el segundo día de entrenamientos. ¿Le ha sorprendido? "No sé en qué ha estado trabajando Álvaro. Pero no sólo quiero ganar a Álvaro, quiero ganar a todos", confía Bulega. "Álvaro es la referencia en Ducati porque es el mejor. Álvaro es rápido y será muy difícil ganarle".

Por su parte, Bautista también es consciente de las virtudes de su compañero de equipo y afirma: "Sé que es muy rápido, además ha hecho tres o cuatro tests antes. Conocía la moto y tiene una puesta a punto básica. Que acabara delante de mí, no me lo esperaba y al mismo tiempo sí. Ha cogido rápidamente buenas sensaciones con la moto".

Para seguir mejorando este feeling, Bulega tiene algunas oportunidades en los próximos tests: "Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo, necesito conocer mejor la moto y entender mejor su ADN. Es más compleja que la moto de Supersport: los frenos, el motor y más electrónica".

Junto a Bulega, Andrea Iannone también impresionó con su velocidad sobre la V4R en la segunda jornada de entrenamientos. ¿Cómo valora el piloto oficial de Ducati el potencial de su compatriota? "Andrea tiene un talento increíble. Esperaba que fuera rápido, no tanto, pero rápido. Andrea ha sido uno de los pilotos más rápidos de MotoGP, así que es normal que sea rápido. Será un piloto fuerte desde el principio".