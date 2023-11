Bautista sur Bulega : "Je ne m'y attendais pas".

Le rookie du Superbike Nicolò Bulega (Ducati) a terminé à une impressionnante deuxième place lors de la deuxième journée d'essais à Jerez, à 0,278 sec de Remy Gardner (GRT Yamaha). Le passage de la Ducati V2 à la V4R a été une réussite pour l'Italien, le champion du monde Supersport ayant déjà effectué quelques journées d'essais sur la Superbike auparavant. Bulega peut être satisfait du test de Jerez : "C'était très bien, mais nous n'avons pas essayé grand-chose pendant ces deux jours. Mardi, nous n'avons effectué que 20 tours et mercredi, nous n'avons également roulé qu'une demi-journée. Mais je suis très content parce que j'étais rapide, même si je n'étais qu'à 85%. J'apprends encore à comprendre la nouvelle moto et à communiquer avec ma nouvelle équipe. Il est donc important pour moi de faire un maximum de kilomètres sur la moto".

Pour Bulega, il s'agissait d'une première avec le pneu arrière qualificatif. L'Italien s'est montré impressionné par ses performances : "Comme toujours, Pirelli fait un excellent travail. Je me sentais bien, mais en même temps, c'était difficile de comprendre le caractère du pneu à cause de la puissance de la moto. Mais je suis content parce que j'étais rapide. Nous pouvons toujours nous améliorer, mais c'était un bon départ".

Le pilote de 24 ans partage désormais le box avec le champion du monde Alvaro Bautista. Sur la feuille des temps, Bulega devance nettement son nouveau coéquipier lors de la deuxième journée d'essais. Cela l'a-t-il surpris ? "Je ne sais pas sur quoi Alvaro a travaillé. Mais je ne veux pas seulement battre Alvaro, mais tout le monde", affirme Bulega avec assurance. "Alvaro est la référence chez Ducati parce qu'il est le meilleur. Alvaro est rapide et il sera très difficile de le battre".

A l'inverse, Bautista connaît lui aussi les forces de son coéquipier et a déclaré : "Je sais qu'il est très rapide, il a d'ailleurs fait trois ou quatre tests avant. Il connaissait la moto et a des réglages de base. Je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse devant moi et en même temps, je l'ai fait. Il a rapidement eu un bon feeling avec la moto".

Pour continuer à améliorer ce sentiment, Bulega a quelques occasions lors des prochains tests : "Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Je dois avant tout apprendre à mieux connaître la moto et à mieux comprendre son ADN. C'est plus complexe que la moto Supersport - les freins, le moteur et plus d'électronique".

Outre Bulega, Andrea Iannone a également impressionné par sa vitesse au guidon de la V4R lors de la deuxième journée d'essais. Comment le pilote d'usine Ducati évalue-t-il le potentiel de son compatriote ? "Andrea est incroyablement talentueux. Je m'attendais à ce qu'il soit rapide - pas tout à fait aussi rapide, mais rapide. Andrea a été l'un des pilotes les plus rapides du MotoGP, il est donc normal qu'il soit rapide. Il sera un pilote fort dès le début".