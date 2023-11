Bautista su Bulega: "Non me lo aspettavo".

Il debuttante in Superbike Nicolò Bulega (Ducati) ha ottenuto un impressionante secondo posto nel secondo giorno di test a Jerez, a 0,278 secondi da Remy Gardner (GRT Yamaha). L'italiano è riuscito a passare dalla Ducati V2 alla V4R, e il campione del mondo Supersport aveva già effettuato alcuni giorni di test sulla Superbike. Bulega può ritenersi soddisfatto del test di Jerez: "È stato molto buono, ma non abbiamo provato molto in questi due giorni. Martedì abbiamo fatto solo 20 giri, mercoledì abbiamo fatto solo mezza giornata. Ma sono molto contento perché sono stato veloce e anche se ero solo all'85%. Sto ancora imparando a capire la nuova moto e a comunicare con la mia nuova squadra. Quindi è importante per me fare più chilometri possibili in sella".

Per Bulega è stata la prima volta con il pneumatico posteriore da qualifica. L'italiano è rimasto impressionato dalle sue prestazioni: "Pirelli sta facendo un ottimo lavoro, come sempre. Mi sentivo bene, ma allo stesso tempo era difficile capire il carattere della gomma a causa della potenza della moto. Ma sono contento perché sono stato veloce. Possiamo sempre migliorare, ma è stato un buon inizio".

Il 24enne condivide ora il box con il campione del mondo Alvaro Bautista. Nella classifica dei tempi, Bulega è molto più avanti del suo nuovo compagno di squadra nel secondo giorno di test. Questo lo ha sorpreso? "Non so su cosa abbia lavorato Alvaro. Ma non voglio solo battere Alvaro, voglio battere tutti", è sicuro Bulega. "Alvaro è il riferimento della Ducati perché è il migliore. Alvaro è veloce e sarà molto difficile batterlo".

D'altra parte, anche Bautista è consapevole dei punti di forza del suo compagno di squadra e ha detto: "So che è molto veloce, ha anche fatto tre o quattro test prima. Conosceva la moto e aveva una messa a punto di base. Il fatto che sia finito davanti a me non me lo aspettavo e allo stesso tempo me lo aspettavo. Ha trovato subito un buon feeling con la moto".

Per continuare a migliorare questo feeling, Bulega ha alcune opportunità nei prossimi test: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Soprattutto devo conoscere meglio la moto e capire meglio il suo DNA. È più complessa della Supersport: freni, motore e più elettronica".

Oltre a Bulega, anche Andrea Iannone ha impressionato per la sua velocità sulla V4R nel secondo giorno di test. Come valuta il pilota ufficiale Ducati il potenziale del suo connazionale? "Andrea ha un talento incredibile. Mi aspettavo che fosse veloce, non proprio così veloce, ma veloce. Andrea è stato uno dei piloti più veloci della MotoGP, quindi è normale che sia veloce. Sarà un pilota forte fin dall'inizio".