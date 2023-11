Bautista sobre Bulega: "Não estava à espera".

Nicolò Bulega (Ducati) completou com sucesso o teste de Superbike em Jerez. Para ele, tratou-se principalmente de compreender melhor o ADN da V4R. No segundo dia foi ainda mais rápido do que o colega de equipa Alvaro Bautista.

O estreante em Superbike Nicolò Bulega (Ducati) terminou num impressionante segundo lugar no segundo dia de testes em Jerez - 0,278 segundos atrás de Remy Gardner (GRT Yamaha). O italiano conseguiu fazer a mudança da Ducati V2 para a V4R, e o Campeão do Mundo de Supersport já tinha tido alguns dias de testes com a Superbike antes. Bulega está satisfeito com o teste de Jerez: "Foi muito bom, mas não experimentámos muito durante estes dois dias. Na terça-feira só fizemos 20 voltas e na quarta-feira também só fizemos meio dia. Mas estou muito contente porque fui rápido e isso apesar de estar apenas a 85%. Ainda estou a aprender a compreender a nova moto e a comunicar com a minha nova equipa. Por isso, é importante para mim fazer o maior número possível de quilómetros com a moto."

Para Bulega foi a primeira vez que usou o pneu traseiro de qualificação. O italiano ficou impressionado com o seu desempenho: "A Pirelli está a fazer um grande trabalho, como sempre. Senti-me bem, mas ao mesmo tempo foi difícil perceber o carácter do pneu devido à potência da moto. Mas estou contente porque fui rápido. Podemos sempre melhorar, mas foi um bom começo."

O jovem de 24 anos partilha agora as boxes com o campeão do mundo Álvaro Bautista. Na tabela de tempos, Bulega está bem à frente do seu novo companheiro de equipa no segundo dia de testes. Isso surpreendeu-o? "Não sei em que é que o Álvaro tem estado a trabalhar. Mas não quero apenas bater o Álvaro, quero bater toda a gente", confia Bulega. "Álvaro é a referência na Ducati porque ele é o melhor. O Álvaro é rápido e vai ser muito difícil batê-lo."

Por outro lado, Bautista também está ciente dos pontos fortes do seu colega de equipa e disse: "Eu sei que ele é muito rápido, ele também teve três ou quatro testes antes. Ele conhecia a mota e tem uma configuração básica. Não estava à espera que ele acabasse à minha frente e, ao mesmo tempo, estava a gostar. Ele rapidamente ganhou uma boa sensação com a mota."

Para continuar a melhorar esta sensação, Bulega tem algumas oportunidades nos próximos testes: "Ainda temos muito trabalho a fazer. Acima de tudo, preciso de conhecer melhor a moto e compreender melhor o seu ADN. É mais complexa do que a moto de Supersport - os travões, o motor e mais eletrónica."

Ao lado de Bulega, Andrea Iannone também impressionou com a sua velocidade na V4R no segundo dia de testes. Como é que o piloto de fábrica da Ducati avalia o potencial do seu compatriota? "Andrea é incrivelmente talentoso. Esperava que ele fosse rápido - não tão rápido, mas rápido. O Andrea foi um dos pilotos mais rápidos do MotoGP, por isso é normal que seja rápido. Ele vai ser um piloto forte desde o início."