Dominique Aegerter (Yamaha) se cae en el test de Jerez

En el último fin de semana de carreras del Campeonato del Mundo de Superbike 2023, Dominique Aegerter ofreció su mejor actuación de la temporada. El 18º puesto en la primera carrera se debió a un problema técnico, el segundo puesto en la carrera de la Superpole y el tercero en la segunda carrera hicieron que el piloto de 33 años consiguiera su primer podio en la máxima categoría del campeonato del mundo basado en la producción.

Con estas buenas sensaciones, el piloto de Yamaha continuó el martes en el primer test invernal: ¡de nuevo el Rohrbacher convenció con un tercer puesto! En el segundo y último día de pruebas, sin embargo, las cosas no fueron tan bien. Aegerter mejoró sólo mínimamente en 0,003 seg, se cayó y terminó la prueba de Jerez sólo noveno, 1,6 seg por detrás de su compañero de equipo GRT Remy Gardner.

Pero también está claro: un test es un test y los resultados no son muy significativos, ya que sólo los equipos saben en qué configuración se marcó el mejor tiempo.

"Como la pista se secó muy lentamente después de la lluvia, decidimos salir a pista sólo de 13h a 17h. Esto nos ahorró medio día de pruebas", explicó Aegerter al principio. "Yamaha trajo algunas piezas nuevas que pudimos probar y también trabajamos un poco con el embrague. Había algunas cosas que iban en una buena dirección. El problema para sacar conclusiones más precisas se debió a los neumáticos, porque con el X-Type teníamos más agarre este fin de semana. No obstante, fuimos rápidos de forma constante. Lo que quiero decir con esto es que siempre fuimos capaces de manejar el ritmo desde la segunda carrera".

Un accidente en la curva 1 a última hora no ayudó. "Desgraciadamente, la prueba no terminó como esperaba, porque me fui al suelo una vez en la curva 1 y luego no pude dar la vuelta con el clasificador", explicó Domi su pequeña mejora. "Pero enhorabuena a mi compañero de equipo Remy Gardner, que marcó un buen tiempo al final. Él y su equipo sacaron lo mejor de dos tandas con el neumático blando. Supieron preparar la moto a la perfección. Eso sólo puede ser bueno para mí la próxima vez".