Dominique Aegerter (Yamaha) a chuté lors du test de Jerez

Lors du dernier week-end de course du championnat du monde Superbike 2023, Dominique Aegerter a livré sa meilleure performance de la saison. Dix-huitième de la première course à cause d'un problème technique, deuxième de la course Superpole et troisième de la deuxième course, le pilote de 33 ans a décroché ses premiers podiums dans la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série.

C'est avec ce sentiment d'euphorie que le pilote Yamaha a poursuivi mardi lors du premier test hivernal - le pilote de Rohrbach a de nouveau convaincu en terminant troisième ! En revanche, le deuxième et dernier jour de test n'a pas été aussi bon. Aegerter n'a progressé que de 0,003 seconde, a chuté et n'a terminé le test de Jerez qu'en neuvième position, à 1,6 seconde de son collègue du team GRT, Remy Gardner.

Mais il est clair qu'un test est un test et que les résultats sont peu significatifs, car seules les équipes savent dans quelle configuration le meilleur temps a été réalisé à chaque fois.

"Comme la piste a séché très lentement après la pluie, nous avons décidé de ne prendre la piste que de 13 à 17 heures. Cela nous a permis d'économiser une demi-journée de nos journées d'essais", a d'abord expliqué Aegerter. "Yamaha a apporté quelques nouvelles pièces que nous avons pu essayer et nous avons aussi travaillé un peu sur l'embrayage. Il y avait quelques éléments qui allaient dans le bon sens. Le problème pour tirer des conclusions plus précises était lié aux pneus, car nous avions plus d'adhérence avec la X-Type ce week-end. Malgré cela, nous étions constamment rapides. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons toujours pu rouler au rythme de la deuxième course".

Une chute dans le virage 1 à la dernière heure n'a pas aidé. "Malheureusement, le test ne s'est pas terminé comme je l'espérais, car j'ai été mis à terre une fois dans le virage 1 et je n'ai ensuite pas réussi à faire le tour avec la qualification", a expliqué Domi pour expliquer sa faible progression. "Mais félicitations à mon coéquipier Remy Gardner, qui a réalisé un très bon temps à la fin. Lui et son équipe ont tiré le meilleur parti de deux runs avec les pneus tendres. Ils ont su parfaitement adapter la moto à cela. Cela ne peut être que bon pour moi la prochaine fois".