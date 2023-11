Dominique Aegerter (Yamaha) è caduto nei test di Jerez

Nell'ultimo weekend di gare del Campionato Mondiale Superbike 2023, Dominique Aegerter ha realizzato la sua migliore prestazione della stagione. Il 18° posto nella prima gara è stato dovuto a un problema tecnico, il secondo nella Superpole e il terzo nella seconda gara hanno permesso al 33enne di conquistare il suo primo podio nella massima categoria del campionato mondiale di produzione.

Forte di questa sensazione, il pilota della Yamaha ha proseguito martedì nel primo test invernale - ancora una volta il Rohrbacher ha convinto con il terzo posto! Nel secondo e ultimo giorno di test, tuttavia, le cose non sono andate così bene. Aegerter si è migliorato solo minimamente di 0,003 secondi, è caduto e ha concluso il test di Jerez solo nono, a 1,6 secondi dal suo compagno di squadra GRT Remy Gardner.

Ma è anche chiaro: un test è un test e i risultati non sono molto significativi, poiché solo i team sanno in quale configurazione è stato ottenuto il miglior tempo.

"Poiché la pista si è asciugata molto lentamente dopo la pioggia, abbiamo deciso di scendere in pista solo dalle 13 alle 17. Questo ci ha fatto risparmiare mezza giornata di lavoro. Questo ci ha fatto risparmiare mezza giornata di test", ha spiegato Aegerter all'inizio. "La Yamaha ha portato alcune nuove parti che abbiamo potuto provare e abbiamo anche lavorato un po' con la frizione. C'erano alcune cose che andavano in una buona direzione. Il problema di trarre conclusioni più precise era dovuto alle gomme, perché con la X-Type avevamo più grip questo fine settimana. Tuttavia, siamo stati costantemente veloci. Intendo dire che siamo sempre stati in grado di guidare il ritmo a partire dalla seconda gara".

Un incidente alla curva 1 nell'ultima ora non ha aiutato. "Purtroppo il test non si è concluso come speravo, perché sono caduto una volta alla prima curva e poi non sono riuscito a fare il giro con la qualifica", ha spiegato Domi spiegando il suo piccolo miglioramento. "Ma complimenti al mio compagno di squadra Remy Gardner che ha fatto un ottimo tempo alla fine. Lui e la sua squadra hanno ottenuto il meglio da due giri con la gomma morbida. Hanno saputo impostare la moto in modo perfetto. Questo non può che essere positivo per me la prossima volta".