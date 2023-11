Dominique Aegerter (Yamaha) caiu no teste de Jerez

Depois de Dominique Aegerter ter terminado no pódio duas vezes no final da temporada do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez, o suíço foi significativamente mais lento do que o seu companheiro de equipa da GRT Yamaha, Remy Gardner, no teste subsequente.

No último fim de semana de corridas do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, Dominique Aegerter teve o seu melhor desempenho da época. O 18º lugar na primeira corrida deveu-se a um problema técnico, o segundo lugar na corrida Superpole e o terceiro na segunda corrida fizeram com que o piloto de 33 anos conquistasse o seu primeiro pódio na categoria máxima do campeonato mundial de produção.

Com este sentimento elevado, o piloto da Yamaha continuou na terça-feira no primeiro teste de inverno - mais uma vez o Rohrbacher convenceu com o terceiro lugar! No segundo e último dia de testes, no entanto, as coisas não correram tão bem. Aegerter melhorou apenas 0,003 segundos, caiu e terminou o teste de Jerez apenas em nono lugar, 1,6 segundos atrás do seu colega de equipa Remy Gardner.

Mas também é claro: um teste é um teste e os resultados não são muito significativos, uma vez que apenas as equipas sabem em que configuração foi obtido o melhor tempo.

"Como a pista secou muito lentamente após a chuva, decidimos ir para a pista apenas das 13 às 17 horas. Isto poupou-nos meio dia dos nossos dias de testes", explicou Aegerter no início. "A Yamaha trouxe algumas peças novas que pudemos experimentar e também trabalhámos um pouco com a embraiagem. Havia algumas coisas que iam numa boa direção. O problema para tirar conclusões mais precisas foi devido aos pneus, porque com o X-Type tivemos mais aderência este fim de semana. No entanto, fomos consistentemente rápidos. O que quero dizer com isto é que fomos sempre capazes de manter o ritmo a partir da segunda corrida."

Um acidente na Curva 1 na última hora não ajudou. "Infelizmente, o teste não terminou como eu esperava, porque caí uma vez na curva 1 e depois não consegui fazer a volta de qualificação", explicou Domi sobre a sua pequena melhoria. "Mas parabéns ao meu colega de equipa Remy Gardner que fez um tempo forte no final. Ele e a sua equipa tiraram o melhor partido das duas corridas com o pneu macio. Eles sabiam como ajustar a mota na perfeição para isso. Isso só pode ser bom para mim na próxima vez."