Axel Bassani (Kawasaki) : "Le temps est le mot magique".

Avec Axel Bassani, Kawasaki a engagé le meilleur pilote privé des deux dernières années pour succéder à la star du Superbike Jonathan Rea. Personne n'attend du jeune Italien qu'il roule dès le premier jour à la hauteur de son coéquipier expérimenté Alex Lowes, et encore moins au niveau du champion du monde record.

Le test de Jerez, qui s'est déroulé mardi et mercredi de cette semaine, a été la première occasion pour le pilote de 24 ans de découvrir la ZX-10RR actuelle. Lors de son tour le plus rapide personnel en 1:41,346 min, il était 2,8 sec plus lent que le meilleur temps du test et également 0,8 sec plus lent que le week-end de course avec la Ducati. La différence entre la Kawasaki et sa V4R habituelle est gigantesque.

"C'est évidemment très différent de ce que j'ai connu avant avec la Ducati. Je dois tout réapprendre, mais à chaque tour, je me sentais un peu mieux sur la Kawasaki", a raconté l'Italien. "La Kawasaki est une moto différente. Elle se comporte de manière totalement différente au freinage et à l'accélération. Il faut du temps pour s'habituer à quelque chose de nouveau et pour le comprendre, mais c'est tout à fait normal. Une fois ce processus terminé, on peut pousser".

La différence de conception du moteur a des conséquences graves. La Kawasaki est équipée d'un moteur quatre cylindres en ligne, la Ducati d'un V4.

"Il n'est pas facile de s'habituer à l'autre concept - comme je l'ai dit, cela prendra du temps. Le temps est le mot magique", a déclaré Bassani en souriant. "Il s'agissait des deux premiers jours d'essais, sachant qu'il n'y en a eu qu'un seul car nous avons sauté l'après-midi du mardi et la matinée du mercredi. Nous essayons de nous améliorer pas à pas. Nous devons travailler sur l'inclinaison du wheeling et aussi sur les freins. Nous devons nous pencher sur ces deux points de manière intensive".

À long terme, Bassani espère avoir autant de succès avec Kawasaki que les champions du monde de Superbike Tom Sykes et Jonathan Rea. L'environnement au sein de l'équipe d'usine, organisée par Provec Racing, est exemplaire.

"Je suis fier de faire partie de cette équipe solide", a assuré le nouveau venu. "Un jour, j'espère avoir autant de succès que Tom et Johnny - peut-être pas comme Johnny, ce serait prétentieux, mais 10% de son succès serait bien".