Axel Bassani (Kawasaki): "Il tempo è la parola magica".

Con Axel Bassani, la Kawasaki ha ingaggiato il miglior pilota privato degli ultimi due anni come successore della stella della Superbike Jonathan Rea. Nessuno si aspetta che il giovane italiano possa guidare fin dal primo giorno alla pari con l'esperto compagno di squadra Alex Lowes, né tantomeno che sia allo stesso livello del campione del mondo.

Il test di Jerez di martedì e mercoledì di questa settimana è stata la prima occasione per il 24enne di conoscere l'attuale ZX-10RR. Nel suo giro veloce personale in 1:41.346 min. è stato più lento di 2,8 secondi rispetto al miglior tempo del test e anche di 0,8 secondi rispetto al weekend di gara con la Ducati. La differenza tra la Kawasaki e la familiare V4R è gigantesca.

"Ovviamente è completamente diverso rispetto a prima con la Ducati. Devo reimparare tutto, ma a ogni giro mi sentivo un po' meglio con la Kawasaki", ha detto l'italiano. "La Kawasaki è una moto diversa. Si comporta in modo completamente diverso in frenata e in accelerazione. Ci vuole tempo per abituarsi a qualcosa di nuovo e per capirlo, ma è del tutto normale. Una volta completato questo processo, si può spingere".

Il diverso concetto di motore ha un effetto importante. Nella Kawasaki un motore a quattro cilindri in linea fa il suo lavoro, nella Ducati un V4.

"Non è facile abituarsi a questo concetto diverso: come ho detto, ci vorrà un po' di tempo. Il tempo è la parola magica", ha detto Bassani sorridendo. "Sono stati i primi due giorni di test, anche se è stato un giorno solo perché abbiamo saltato il pomeriggio di martedì e la mattina di mercoledì. Stiamo cercando di migliorare passo dopo passo. Dobbiamo lavorare sull'inclinazione delle ruote e anche sulla frenata. Sono questi i due punti su cui dobbiamo lavorare intensamente".

A lungo termine, Bassani spera di ottenere con la Kawasaki un successo simile a quello dei campioni del mondo Superbike Tom Sykes e Jonathan Rea. L'ambiente del factory team organizzato da Provec Racing è esemplare.

"Sono orgoglioso di far parte di questa forte squadra", ha assicurato il nuovo arrivato. "Un giorno spero di avere lo stesso successo di Tom e Johnny - forse non come Johnny, sarebbe presuntuoso, ma il 10% del suo successo sarebbe bello".