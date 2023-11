Axel Bassani (Kawasaki): "O tempo é a palavra mágica".

Com Axel Bassani, a Kawasaki contratou o melhor piloto privado dos últimos dois anos como sucessor da estrela das Superbike Jonathan Rea. Ninguém espera que o jovem italiano ande a par do seu experiente companheiro de equipa Alex Lowes desde o primeiro dia, muito menos ao mesmo nível do campeão do mundo.

O teste de Jerez na terça e quarta-feira desta semana foi a primeira oportunidade para o jovem de 24 anos conhecer a atual ZX-10RR. Na sua volta mais rápida pessoal em 1:41.346 min, foi 2,8 segundos mais lento do que o melhor tempo do teste e também 0,8 segundos mais lento do que no fim de semana de corrida com a Ducati. A diferença entre a Kawasaki e a conhecida V4R é gigantesca.

"É claro que é completamente diferente do que era antes com a Ducati. Tenho de reaprender tudo, mas a cada volta sinto-me um pouco melhor com a Kawasaki", disse o italiano. "A Kawasaki é uma mota diferente. Tem um comportamento completamente diferente nos travões e na fase de aceleração. É preciso tempo para nos habituarmos a algo novo e para o compreendermos, mas isso é completamente normal. Quando este processo estiver concluído, podemos acelerar".

O conceito diferente de motor tem um efeito sério. Na Kawasaki, um motor de quatro cilindros em linha faz o seu trabalho, na Ducati um V4.

"Não é fácil habituarmo-nos ao conceito diferente - como já disse, vai demorar algum tempo. O tempo é a palavra mágica", sorriu Bassani. "Foram os dois primeiros dias de testes, apesar de ter sido apenas um dia porque falhámos a tarde de terça-feira e a manhã de quarta-feira. Estamos a tentar melhorar passo a passo. Temos de trabalhar na inclinação das rodas e também na travagem. Estes são os dois pontos em que temos de trabalhar intensamente."

A longo prazo, Bassani espera alcançar com a Kawasaki um sucesso semelhante ao dos campeões do World Superbike Tom Sykes e Jonathan Rea. O ambiente na equipa de fábrica organizada pela Provec Racing é exemplar.

"Estou orgulhoso por fazer parte desta forte equipa", assegurou o recém-chegado. "Um dia espero ser tão bem sucedido como o Tom e o Johnny - talvez não como o Johnny, isso seria presunçoso, mas 10 por cento do seu sucesso seria bom."