Scott Redding: Esto es lo que Bonovo BMW hace mejor que los demás

Tras dos años en el equipo británico SMR (ROKiT), Scott Redding pasó dentro de BMW a la acción de Bonovo. Esto vino precedido de largas negociaciones, ya que el inglés tenía originalmente un contrato estanco para SMR, pero en el que hubo que hacer hueco a Toprak Razgatlioglu. Después de que Bonovo obtuviera el estatus de equipo de fábrica para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024, se aclararan cuestiones de personal y otros asuntos, el piloto de 30 años debutó con el equipo BMW de Alemania en los test de Jerez del martes y miércoles de esta semana.

Durante los dos días de test, Redding estuvo ocupado con diversos desarrollos que están sujetos a secreto. Pero, obviamente, ninguno de los dos pilotos de BMW utilizó un neumático de calificación. Redding terminó el test en 1'40.294", a 1,8 segundos del 13º puesto, pero más rápido que en las carreras del pasado fin de semana.

El cambio de equipo era básicamente de bajo riesgo para Redding, dados los resultados de Garrett Gerloff. El tejano fue el mejor piloto de BMW la temporada pasada, aunque primero tuvo que hacer el cambio de la Yamaha R1 a la M1000RR.

Lo que Gerloff, pero también Loris Baz y antes Eugene Laverty dijeron sobre la acción de Bonovo, Redding lo ve confirmado, sobre todo en comparación con su anterior equipo.



"La principal diferencia entre los dos equipos es que aquí es más relajado y abierto. Vas al otro lado del garaje, puedes hablar de todo y tiras juntos de una manera que francamente no he experimentado antes en ningún otro equipo. Es genial y hace que todo sea más relajado. También he recibido una cálida bienvenida", elogió el piloto de 30 años. "Aquí se está más relajado, eso es probablemente lo que mejor lo describe. Por supuesto, uno hace su trabajo y trata de conseguir lo mejor, pero no hay presión desde arriba de que hay que conseguir esto o lo otro. Así es como tiene que ser un equipo de carreras".

Redding continuó: "Probablemente todos los equipos empezaron así, pero con los años eso se pierde, porque hay competencia dentro del equipo o porque ha pasado algo. En mi opinión, sin embargo, tiene que ser igual que Bonovo. No tiene nada que ver con la profesionalidad: todos en el equipo dan lo mejor de sí mismos en todo momento. Al final, el objetivo es construir una moto competitiva, para eso los técnicos utilizan sus habilidades y el piloto, si se divierte y se siente cómodo, puede pilotar a su mejor nivel."

Mientras que los antiguos equipos de Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea idearon promociones especiales para despedir a sus figuras, Redding se fue con las manos vacías en SMR. "Probablemente fue porque seguí siendo parte de la familia BMW y ellos no lo ven como que yo deje el equipo", reflexionó Redding.