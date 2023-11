Scott Redding : ce que Bonovo BMW fait mieux que les autres

Après deux années passées au sein de l'équipe britannique SMR (ROKiT), Scott Redding a rejoint Bonovo action au sein de BMW. De longues négociations ont précédé cette décision, car l'Anglais avait initialement un contrat en béton avec SMR, où il fallait cependant faire de la place à Toprak Razgatlioglu. Une fois que Bonovo a obtenu le statut d'équipe d'usine pour le championnat du monde de Superbike 2024, que les questions de personnel et autres ont été réglées, le pilote de 30 ans a fait ses débuts dans l'équipe BMW d'Allemagne lors du test de Jerez mardi et mercredi de cette semaine.

Lors de ces deux jours d'essais, Redding s'est occupé de divers développements qui sont restés secrets. Mais de toute évidence, les deux pilotes BMW n'ont pas utilisé de pneus qualificatifs. En 1:40,294 min, Redding a terminé le test à la 13e place, à 1,8 seconde, mais il a été plus rapide que lors des courses du week-end dernier.

Le changement d'équipe présentait en principe peu de risques pour Redding au vu des résultats de Garrett Gerloff. Le Texan a été le meilleur pilote BMW de la saison écoulée, même s'il a d'abord dû gérer la transition de la Yamaha R1 à la M1000RR.

Ce que Gerloff, mais aussi Loris Baz et plus tôt Eugene Laverty, ont dit de Bonovo action, Redding le voit confirmé - notamment en comparaison avec son ancienne équipe.



"La principale différence entre les deux équipes, c'est que l'ambiance est plus détendue et plus ouverte. On va de l'autre côté du garage, on peut parler de tout et on tire dans le même sens, ce que je n'ai franchement jamais vu auparavant dans aucune autre équipe. C'est génial et cela rend tout plus détendu. J'ai également été très bien accueilli", a déclaré le pilote de 30 ans. "Ici, l'ambiance est plus détendue, c'est ce qui décrit le mieux la situation. Bien sûr, on fait son travail et on essaie d'atteindre l'optimum, mais il n'y a pas de pression d'en haut pour que ceci ou cela soit atteint. C'est ainsi que doit être une équipe de course".

Redding poursuit : "Chaque équipe a probablement commencé de cette manière, mais avec les années, cela se perd - parce qu'il y a de la concurrence au sein de l'équipe ou que quelque chose s'est passé. Mais à mon avis, cela doit être la même chose qu'avec Bonovo. Cela n'a rien à voir avec le professionnalisme - chaque membre de l'équipe donne le meilleur de lui-même à tout moment. Au final, l'objectif est de construire une moto compétitive, c'est pour cela que les techniciens mettent en œuvre leurs compétences et que le pilote, s'il s'amuse et se sent bien, peut rouler à son meilleur niveau".

Alors que les anciennes équipes de Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea ont imaginé des actions spéciales pour le départ de leurs figures de proue, Redding est reparti bredouille chez SMR : "C'est probablement parce que je suis resté dans la famille BMW et qu'on ne voit pas que j'ai quitté l'équipe", a ruminé Redding.