Scott Redding: ecco cosa fa Bonovo BMW meglio di altri

Dopo due anni con il team britannico SMR (ROKiT), Scott Redding è passato dalla BMW alla Bonovo. Il passaggio è stato preceduto da lunghe trattative, in quanto l'inglese aveva inizialmente un contratto a prova di bomba con SMR, ma si è dovuto fare spazio a Toprak Razgatlioglu. Dopo che a Bonovo è stato concesso lo status di factory team per il Campionato Mondiale Superbike 2024, sono state chiarite le questioni relative al personale e altre questioni, il 30enne ha fatto il suo debutto con il team BMW tedesco nei test di Jerez di martedì e mercoledì di questa settimana.

Durante i due giorni di test, Redding è stato impegnato in vari sviluppi che sono soggetti a segretezza. Ma ovviamente nessuno dei due piloti BMW ha utilizzato uno pneumatico da qualifica. Redding ha concluso il test in 1'40.294", con un ritardo di 1,8 secondi dal 13° posto, ma più veloce rispetto alle gare dello scorso fine settimana.

Il cambio di squadra era sostanzialmente a basso rischio per Redding, visti i risultati di Garrett Gerloff. Il texano è stato il miglior pilota BMW della scorsa stagione, anche se prima ha dovuto passare dalla Yamaha R1 alla M1000RR.

Ciò che Gerloff, ma anche Loris Baz e prima ancora Eugene Laverty, hanno detto sull'azione di Bonovo, Redding lo vede confermato, soprattutto rispetto alla sua precedente squadra.



"La differenza principale tra i due team è che qui è più rilassato e aperto. Si va dall'altra parte del garage, si può parlare di tutto e ci si unisce in un modo che francamente non ho mai sperimentato in nessun altro team. È fantastico e rende tutto più rilassato. Ho anche ricevuto un'accoglienza molto calorosa", ha lodato il 30enne. "Qui è più rilassato, questo probabilmente lo descrive meglio. Naturalmente si fa il proprio lavoro e si cerca di ottenere il massimo, ma non ci sono pressioni dall'alto che impongono di raggiungere questo o quell'altro obiettivo. È così che deve essere una squadra corse".

Redding ha continuato: "Probabilmente ogni squadra ha iniziato in questo modo, ma con il passare degli anni questo aspetto si perde, perché c'è competizione all'interno della squadra o perché è successo qualcosa. Secondo me, però, deve essere lo stesso di Bonovo. Non ha nulla a che fare con la professionalità: tutti i membri della squadra danno il massimo in ogni momento. Alla fine, l'obiettivo è costruire una moto competitiva, è per questo che i tecnici usano le loro capacità e il pilota, se si diverte e si sente a suo agio, può guidare al suo livello migliore".

Mentre gli ex team di Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea hanno organizzato promozioni speciali per salutare le loro figure di riferimento, Redding è rimasto a mani vuote alla SMR. "Probabilmente perché sono rimasto parte della famiglia BMW e non lo considerano come se avessi lasciato il team", ha pensato Redding.