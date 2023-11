Scott Redding: Isto é o que a Bonovo BMW faz melhor do que os outros

Após dois anos com a equipa britânica SMR (ROKiT), Scott Redding passou para a BMW, para a Bonovo. Este facto foi precedido de longas negociações, uma vez que o inglês tinha originalmente um contrato estanque com a SMR, mas foi necessário abrir espaço para Toprak Razgatlioglu. Depois de Bonovo ter obtido o estatuto de equipa de fábrica para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, de terem sido esclarecidas questões pessoais e outros assuntos, o piloto de 30 anos estreou-se com a equipa alemã da BMW no teste de Jerez, na terça e quarta-feira desta semana.

Durante os dois dias de testes, Redding esteve ocupado com vários desenvolvimentos que estão sujeitos a sigilo. Mas, obviamente, nenhum dos pilotos da BMW usou um pneu de qualificação. Redding terminou o teste em 1'40.294", 1,8 segundos atrás do 13º lugar, mas mais rápido do que nas corridas do fim de semana passado.

A mudança de equipa foi basicamente de baixo risco para Redding, tendo em conta os resultados de Garrett Gerloff. O texano foi o melhor piloto da BMW na época passada, apesar de ter tido de fazer a mudança da Yamaha R1 para a M1000RR.

O que Gerloff, mas também Loris Baz e anteriormente Eugene Laverty disseram sobre a ação da Bonovo, Redding vê confirmado - especialmente em comparação com a sua anterior equipa.



"A principal diferença entre as duas equipas é que aqui é mais descontraído e aberto. Vamos para o outro lado da garagem, podemos falar sobre tudo e estamos juntos de uma forma que, francamente, nunca tinha experimentado antes em qualquer outra equipa. É ótimo e torna tudo mais descontraído. Também tive uma receção muito calorosa", elogiou o piloto de 30 anos. "Aqui é mais descontraído, talvez seja essa a melhor descrição. É claro que fazemos o nosso trabalho e tentamos alcançar o melhor, mas não há pressão de cima para baixo para que isto ou aquilo tenha de ser alcançado. É assim que uma equipa de corrida tem de ser".

Redding continuou: "Provavelmente todas as equipas começaram assim, mas com o passar dos anos isso perde-se - porque há concorrência dentro da equipa ou porque algo aconteceu. Na minha opinião, no entanto, tem de ser o mesmo que a Bonovo. Não tem nada a ver com profissionalismo - todos na equipa dão o seu melhor em todos os momentos. No final, o objetivo é construir uma moto competitiva, é para isso que os técnicos usam as suas capacidades e o piloto, se se divertir e se sentir confortável, pode correr ao seu melhor nível."

Enquanto as antigas equipas de Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea fizeram promoções especiais para se despedirem das suas figuras de proa, Redding saiu de mãos vazias da SMR. "Provavelmente foi porque continuei a fazer parte da família BMW e eles não vêem isso como uma saída da equipa," pensou Redding.