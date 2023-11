Les éloges de Kawasaki : "Bassani met le doigt sur la plaie".

Lors du test de Jerez, mardi et mercredi de cette semaine, Axel Bassani a fait ses débuts sur la Kawasaki ZX-10RR. Le jeune homme de 24 ans a auparavant piloté la Ducati V4R pendant trois ans au sein du team Motocorsa et a donc eu du mal avec le quatre cylindres en ligne japonais. Son retard de 1,8 sec sur le meilleur temps des essais de Remy Gardner (Yamaha) ne doit cependant pas faire oublier le talent de l'Italien. L'accoutumance à la Kawasaki était au centre des préoccupations de Bassani et de l'équipe d'usine.

Bassani s'est vu confier le poste de technicien en chef par le Néerlandais Marcel Duinker, qui avait auparavant été responsable d'Alex Lowes pendant quatre ans et, avant cela, du champion du monde de Superbike Tom Sykes. L'expérimenté Duinker a fait l'éloge de la méthode de travail de son nouveau protégé.



"Au cours des deux jours, nous avons effectué environ 60 tours de piste. Axel a fait un excellent travail et c'est très agréable de travailler avec lui", a déclaré Duinker. "Je suis sûr qu'il peut nous aider à faire un pas en avant grâce à son expérience en WorldSBK. C'était impressionnant de voir comment il a piloté la moto et comment il a expliqué le feeling avec la moto - et comment il a mis le doigt là où nous devons nous améliorer".

La grande différence dans les temps au tour s'explique aussi par le fait que Gardner avait utilisé un pneu qualificatif.



"Pas nous ! Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de nos réglages de base avec un pneu de course plus dur", a expliqué le Néerlandais. "De nombreux pilotes ont fait de gros progrès dans leurs temps au tour le deuxième jour, mais ce n'était pas notre objectif. Notre objectif était qu'Axel comprenne la moto. Je suis très optimiste et c'est très, très agréable de travailler avec lui. C'était un départ optimal et tout le monde a apprécié".