Elogio di Kawasaki: "Bassani mette il dito nella piaga".

Axel Bassani ha fatto il suo debutto sulla Kawasaki ZX-10RR nei test di Jerez di martedì e mercoledì di questa settimana. Il 24enne ha guidato in precedenza la Ducati V4R per tre anni con il Team Motocorsa e ha trovato la moto giapponese a quattro cilindri in linea relativamente difficile. Tuttavia, il distacco di 1,8 secondi dal miglior tempo di Remy Gardner (Yamaha) non deve nascondere il talento dell'italiano. Bassani e il team ufficiale si sono concentrati sull'abituarsi alla Kawasaki.

L'olandese Marcel Duinker, già responsabile di Alex Lowes per quattro anni e prima ancora del campione del mondo Superbike Tom Sykes, è stato assegnato a Bassani come capo tecnico. L'esperto Duinker ha elogiato i metodi di lavoro del suo nuovo protetto.



"Nei due giorni abbiamo completato un totale di circa 60 giri di pista. Axel ha fatto un lavoro eccellente ed è molto piacevole lavorare con lui", ha detto Duinker. "Sono sicuro che con la sua esperienza nel WorldSBK potrà aiutarci a fare un passo avanti. È stato impressionante il modo in cui ha guidato la moto e come ha spiegato il feeling con la moto - e come ha messo il dito su dove dobbiamo migliorare".

La grande differenza nei tempi sul giro si spiega anche con il fatto che Gardner ha usato una gomma da qualifica.



"Non noi! Ci siamo concentrati sul miglioramento del nostro assetto di base con una gomma da gara più dura", ha spiegato l'olandese. "Molti piloti hanno fatto grandi progressi con i loro tempi sul giro nella seconda giornata, ma non era questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era far capire ad Axel la moto. Sono molto ottimista ed è molto, molto bello lavorare con lui. È stato un inizio ottimale e tutti si sono divertiti".