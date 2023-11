Elogio de Kawasaki: "Bassani põe o dedo na ferida"

Com Axel Bassani, a Kawasaki contratou o melhor piloto privado dos últimos dois anos para suceder ao campeão do mundo de Superbike Jonathan Rea. O italiano está pronto para dar um novo impulso e uma lufada de ar fresco.

Axel Bassani fez a sua estreia com a Kawasaki ZX-10RR no teste de Jerez na terça e quarta-feira desta semana. O piloto de 24 anos pilotou a Ducati V4R durante três anos com a Team Motocorsa e achou a moto japonesa de quatro cilindros em linha correspondentemente difícil. No entanto, a diferença de 1,8 segundos para o melhor tempo de teste de Remy Gardner (Yamaha) não deve esconder o talento do italiano. Bassani e a equipa de trabalho concentraram-se em habituar-se à Kawasaki.

O holandês Marcel Duinker, que foi responsável por Alex Lowes durante quatro anos e antes disso pelo Campeão do Mundo de Superbike Tom Sykes, foi destacado para Bassani como chefe técnico. O experiente Duinker elogiou os métodos de trabalho do seu novo protegido.



"Durante os dois dias, completámos um total de cerca de 60 voltas. O Axel fez um excelente trabalho e é muito agradável trabalhar com ele", disse Duinker. "Estou certo de que com a sua experiência no WorldSBK ele pode ajudar-nos a dar um passo em frente. Foi impressionante a forma como ele conduziu a moto e como explicou as sensações da moto - e como ele colocou o dedo nos pontos em que precisamos de melhorar."

A grande diferença nos tempos por volta também é explicada pelo facto de Gardner ter usado um pneu de qualificação.



"Nós não! Concentrámo-nos em melhorar a nossa configuração de base com um pneu de corrida mais duro", explicou o holandês. "Muitos pilotos fizeram grandes progressos nos seus tempos por volta no segundo dia, mas não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo era que o Axel compreendesse a moto. Estou muito otimista e é muito, muito bom trabalhar com ele. Foi um ótimo começo e todos gostaram."