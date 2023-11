Le compte à rebours de la "Domi Fighters Racing Party 2023" est lancé

Dominique Aegerter souhaite remercier ses fans, ses amis et ses sponsors pour leur soutien dans le championnat du monde de Superbike 2023 en organisant une fête digne de ce nom. L'événement aura lieu samedi.

Le week-end dernier, la finale de la saison 2023 du championnat du monde de Superbike a eu lieu à Jerez, suivie mardi et mercredi par les premiers tests hivernaux. Mais pour Dominique Aegerter, sa saison de rookie ne se termine qu'avec la "Domi Fighters Racing Party", qu'il organise cette année pour la 13e fois.

Pour le Suisse, cela va de soi : il sera de la partie et fera la fête avec ses fans et ses amis !

L'événement aura lieu le 4 novembre au Campus Perspectives près de Huttwil ; un service de navettes gratuites depuis la gare est mis en place. Dès 18 heures, le barbecue sera allumé, suivi à partir de 21 heures de différents live acts et de la musique de DJ Castle et Tom-s DJ. Les fans et les supporters de Dominique Aegerter pourront se procurer des souvenirs au fanshop.

L'entrée coûte CHF 10,00 et les billets sont disponibles ici.

Informations en bref :

Quand : samedi 4 novembre, à partir de 18h Grill & Chill, 21h Party jusqu'à 03:30



Où : Campus Perspectives près de Huttwil, Eventhalle Schwarzenbach, Dörfli 2, 4953 Schwarzenbach b. Huttwil



Qui : Domi Fighters, Friends & Family, fans



Accès : Transports publics = service de navette gratuit de la gare au campus, voiture = places de parc disponibles au campus.